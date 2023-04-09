Про це заявила представниця президента в АР Крим Таміла Ташева в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Звільнення Криму: яким воно буде

Раніше представниця президента в АР Крим припустила, що Україна, найімовірніше, поверне тимчасово окупований півострів військовим шляхом. В інтерв'ю "Радіо Свобода" вона зауважила, що Росія і до 24 лютого 2022-го, і зараз не бажає говорити про політико-дипломатичне врегулювання.

Цього разу вона розповіла, як Україна готується до звільнення півострова. За її словами, робота ведеться спільно з апаратом РНБО.

Вона зауважила, що ще восени президент України Володимир Зеленський давав певні доручення щодо напрацювання першочергових кроків після деокупації Криму. Йдеться про реінтеграційні процеси, додала Ташева.

Ташева зазначила, що мовиться про відновлення роботи багатьох органів.

Ми розуміємо, що особливо на перший час нам необхідно посилити роботу правоохоронних органів,

– заявила Ташева.

Деокупація може відбутися в більш короткі терміни

Беручи до уваги те, що деокупація півострова може відбутися в короткий термін, керівництву України потрібно підготувати зміни до "Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму". За словами Ташевої, цю роботу планують завершити влітку.

"Можливо, у червні – липні планується засідання РНБО України, де буде прийнято оновлену "Стратегію деокупації та реінтеграції", яка враховуватиме повномасштабне вторгнення та розуміння того, що деокупація може відбутися в більш короткі терміни", – заявила Ташева.