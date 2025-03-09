Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска.
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Где будут служить парни, которые приняли присягу по контракту 18 – 24
В Сухопутных войсках назвали бригаду и показали фото.
Первые военнослужащие по контракту "18 – 24" приняли присягу в 10 отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс". Теперь они – часть одной из самых мощных бригад Сухопутных войск,
– говорится в сообщении.
Принятие присяги в "Эдельвейсе" / Фото из телеграм-канала Сухопутных войск
Интересно! Добровольцы хотят быть преимущественно снайперами или разведчиками. Об этом рассказал начальник Центра комплектования и рекрутинга морской пехоты Военно-морских сил ВСУ Виктор Самохин.
Подать заявки в бригаду "Эдельвейс" можно через Центр рекрутинга Сухопутных войск, по телефону +380 800 503 696, в приложении Резерв+ и на сайте 18-24.army.gov.ua.
Также мы писали, сколько выплат по этому контракту получили добровольцы и куда потратят средства.