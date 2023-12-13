В публичной декларации не указано, где именно в России расположена недвижимость супругов украинского политика. Однако журналисты "Схем" узнали о жилом комплексе, где находится квартира Бойков.

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Квартира в элитном районе столицы России

Журналисты "Схем" установили, что квартира жены нардепа Бойко находится в элитном районе в самом центре Москвы в Зачатовском переулке общей площадью 220 квадратных метров. Официальная кадастровая стоимость этой недвижимости составляет 192 миллиона рублей (77 миллионов гривен по курсу НБУ по состоянию на дату публикации).



Недвижимость жены Бойко в Москве / Фото "Схемы" Радио Свобода

Жилой комплекс, где находится квартира, носит название "Ваш клубный дом", как указано в рекламном объявлении это "элитный особняк в одной из самых престижных локаций столицы, в районе Золотой мили".

Сам нардеп Юрий Бойко отметил в декларации, что стоимость этой недвижимости составляет всего 2 миллиона 726 тысяч гривен. Согласно форме декларации, эти данные можно указывать по состоянию на дату приобретения недвижимости.

Семья Юрия Бойко приобрела квадратные метры в Москве в 2006 году. Это произошло спустя два месяца после его назначения министром топлива и энергетики в правительстве Виктора Януковича.

В последней декларации, поданной Юрием Бойко, его имущественное положение указано на конец 2022 года. Однако то, что с тех пор его семья не продавала эту квартиру в Москве, а до сих пор имеет ее в собственности, свидетельствует выписка из государственного реестра недвижимости России, который получили "Схемы",

– отметили журналисты.

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