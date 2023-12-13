В публічній декларації не вказано, де саме у Росії розташована нерухомість подружжя українського політика. Проте журналісти "Схем" дізналися про житловий комплекс, де є квартира Бойків.

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Квартира в елітному районі столиці Росії

Журналісти "Схем" встановили, що квартира дружини нардепа Бойка знаходиться в елітному районі у самому центрі Москви у Зачатівському провулку загальною площею 220 квадратних метрів. Офіційна кадастрова вартість цієї нерухомості становить 192 мільйони рублів (77 мільйонів гривень за курсом НБУ станом на дату публікації).



Нерухомість дружини Бойка в Москві / Фото "Схеми" Радіо Свобода

Житловий комплекс, де знаходиться квартира, носить назву "Ваш клубный дом", як вказано в рекламному оголошенні це – "елітний особняк в одній із найпрестижніших локацій столиці, в районі Золотої милі".

Сам нардеп Юрій Бойко зазначив у декларації, що вартість цієї нерухомості становить всього 2 мільйони 726 тисяч гривень. Згідно з формою декларації ці дані можна вказувати станом на дату придбання нерухомості.

Родина Юрія Бойка придбала квадратні метри в Москві у 2006 році. Це відбулося через два місяці після його призначення міністром палива і енергетики в уряді Віктора Януковича.

В останній декларації, поданій Юрієм Бойком, його майновий стан вказаний на кінець 2022 року. Однак, те що відтоді його родина не продавала цю квартиру в Москві, а досі має її у власності, свідчить витяг з державного реєстру нерухомості Росії, який отримали "Схеми",

– зазначили журналісти.

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