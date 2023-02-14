Журналісти розповідають, що за часів Януковича, коли Бойко головував Міністерством енергетики, сталась одна з найбільших крадіжок з бюджету – за дві нафтогазові бурові установки посадовці переплатили 300 мільйонів доларів. Однак тоді не знайшли прямих доказів участі Бойка у корупційних схемах і покарання він уникнув.

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Як Бойко уникає наслідків за свої дії

У 2019 році кандидат у президенти Юрій Бойко здійснив робочий візит до Росії з Віктором Медведчуком. Тоді депутати зустрілись з Медведєвим і обговорили як російсько-українські взаємини, так і економічні питання, зокрема контракт на транзит російського газу через територію України. Однак і після цього українські спецслужби проігнорували таку резонансну подію.

На третій день повномасштабної війни Бойко вмикався в ефір найскандальнішого пропагандиста Росії Володимира Соловйова і глузував над українськими медіа. Однак і тоді на Бойка не наклали санкції та не взяли під слідство. Ба більше, йому вдалося зберегти звання Героя України.

Довідково. Звання Героя Бойку присвоїв ще у 2004 році тодішній президент Леонід Кучма. У ті роки проросійський політик очолював НАК "Нафтогаз". Під час періоду перебування на посаді він "домовився" про газові заборгованості перед Росією та Туркменістаном.

Варто також зауважити, що нещодавно на експідлеглого Бойка переписали українські активи російського мільярдера, бізнесу якого допомагає особисто Путін.

Розслідування про Юрія Бойка: дивіться відео

Що відомо про статки Бойка

За інформацією журналістів, єдиним задекларованим бізнесом Бойка є компанія "Столична нерухомість". Бізнес-центр має 600 квадратних метрів, а основний дохід, який він акумулює для Бойка, – здача приміщень під оренду. Однак варто зауважити, що цю нерухомість нардеп переписав на свою дружину.

Крім того, відомо, що у Бойків є два будинки під Києвом. Власниками, як не дивно, є дружина нардепа та його син. Ба більше, відомо, що у 2020 році дружина Бойка купила під Києвом 50 гектарів землі.

Ну і родзинкою статків є палац Бойків, який розташований на дамбі Київського водосховища посеред державного лісу. Цікаво, що, окрім Бойків, у цьому містечку проживають ще 13 родин із колишнього "нафтогазівського" оточення.

У 2006 році дружина Бойка придбала квартиру у центрі Москви. Її, як відомо, родина залишила у своїй власності навіть після початку повномасштабного вторгнення.

Зверніть увагу! Це лише відомі журналістам дані про нерухомість сім'ї депутата. Скільки ж насправді квартир та будинків має Бойко – невідомо.

Тож можна зробити висновок, що десятки гектарів землі, тисячі квадратних метрів нерухомості, охорона, кортежі – це все не можна отримувати на депутатську зарплатню і фірму дружини, яка здає кілька офісів.

Який бізнес приховує Бойко

"Волиньобленерго" – підприємство з мільйонними оборотами, яке транспортує електроенергію для споживачів у Волинській області.

75% активів цього підприємства належить старшому сину Юрія Бойко – Анатолію. Кінцевим власником "Волиньобленерго", за словами журналістів, є австрійський юрист Рубен Захарян. До слова, кіпрські аудитори натякнули, що він – несправжній акціонер, як зазначено на фасаді.

Журналісти вияснили, що це не всі акції цього таємничого юриста. Зазначають, що він є власником українських родовищ "АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС" та "КЗР ПЕТРОЛЕУМ", а також – ГЕС у Гвінеї, яку пов'язують із Бойком.

Цікаво, що нардеп ніколи не декларував жодних фірм в офшорних зонах. Однак все виглядає так, ніби мав би, адже через кілька років офіційним власником обленерго, яке роками пов'язували з Бойком, виявився його син.

Схожа історія трапилась з електростанцією на Закарпатті – Теребле-Ріцька ГЕС. Вона нібито належала мешканцю Лисичанська, а у 2020 році її офіційним власником став ніхто інший, як Анатолій Бойко.

Що відомо про бізнес Бойка у Москві

Дружина нардепа Бойка довгий час працювала у російській частині бізнесу Мирона Горіловського – власника найбільших заводів з виготовлення труб у Росії.

З 2015 по 2018 рік дружина Бойка отримувала зарплатню з фірм Горіловського. Тут варто зазначити, що Путін особисто сприяв популяризації продукту Горіловського в Росії.

Після окупації Криму підприємець отримав кількамільярдні держконтракти на забезпечення водопостачання на півострів. Зазначимо, що Горліковський досі не перебуває під українськими санкціями.

Тож підсумуємо, що після року повномасштабної війни в Україні у Верховній Раді досі працює депутат забороненої партії ОПЗЖ, який має незадекларовану нерухомість, а його дружина та син – незаконні бізнеси.