Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 7 лютого. Схвалений законопроєкт передбачає можливість позбавлення державних нагород осіб, проти яких введені санкції рішенням РНБО.

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Коли Бойка позбавлять звання Героя України

Денис Шмигаль розповів, що міжвідомча група з представників уряду, НАЗК, СБУ, НАБУ, ГПУ та інших органів, яка працювала над цим питанням, дійшла до висновку, що через певні колізії у законодавстві було фактично неможливо позбавити певних людей державних нагород.

Однак після цього Мін'юсть та перша віцепрем'єрка за дорученням Шмигаля почали роботу над цим питанням і створили законопроєкт, який дозволяє позбавляти державних нагород осіб, проти яких введені санкції РНБО.

Уряд дав робочій групі доручення повторно розглянути питання щодо позбавлення Юрія Бойка звання Герой України та винести пропозиції на розгляд РНБО одночасно з набранням чинності вже згаданого законопроєкту,

– повідомив Шмигаль.

Проблеми з державними нагородами

Проросійський політик Юрій Бойко отримав звання Героя України у 2004 році відповідно до указу тодішнього президента Леоніда Кучми. Однак це не єдина проблема, яка є в питанні державних нагород.

Є ще цікава ніша – звання Народного артиста України. Наприклад, Філіп Кіркоров, Ніколай Басков, Ілья Рєзнік, Ігорь Крутой та Алєксандр Малінін досі удостоєні цього звання. Також серед Народних артистів можна знайти такі імена як Таїсія Повалій, Ані Лорак, Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко (дует "Кролики").

Єдиний, кого станом на лютий 2023 року позбавили цього звання – Іосіф Кобзон. Позбавили його звання Народного артиста ще за життя.