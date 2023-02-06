"За" це рішення проголосували 317 нардепів. Сам Абрамович написав заяву про складання мандату цього ж дня – 6 лютого.

Зауважте Нардеп Абрамович склав мандат: Арахамія закликав решту фракції ОПЗЖ зробити те саме

Що відомо про припинення повноважень нардепа

Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата України Ігоря Абрамовича,

– написав Ярослав Железняк.

За його словами, у Раді залишилось 409 народних депутатів. Наприкінці 2022 року заяви на складання мандатів написали одіозна Наталія Королевська та її чоловік – Юрій Солод. Декілька днів перед тим їх помітили в Дубаї.

Окрім того, заяву написав депутат Олег Волошин.

Зверніть увагу! 3 лютого набрала необхідних 25 тисяч голосів петиція про позбавлення мандатів нардепів забороненої партії ОПЗЖ. Президент Володимир Зеленський відповів на неї. Він звернувся до глави Верховної Ради Руслана Стефанчука з проханням опрацювати викладені в петиції пропозиції.

Що сказав Арахамія про нардепів від ОПЗЖ