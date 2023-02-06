"За" это решение проголосовали 317 нардепов. Сам Абрамович написал заявление о составлении мандата в этот же день – 6 февраля.

Заметьте Нардеп Абрамович составил мандат: Арахамия призвал остальную часть фракции ОПЗЖ сделать то же самое

Что известно о прекращении полномочий нардепа

Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Игоря Абрамовича,

– написал Ярослав Железняк.

По его словам, в Раде осталось 409 народных депутатов. В конце 2022 года заявления на составление мандатов написали одиозная Наталья Королевская и ее муж – Юрий Солод. Несколькими днями раньше их заметили в Дубае.

Кроме того, заявление написал депутат Олег Волошин.

Обратите внимание! 3 февраля набрала необходимые 25 тысяч голосов петиция о лишение мандатов нардепов запрещенной партии ОПЗЖ. Президент Владимир Зеленский ответил на нее. Он обратился к главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в петиции предложения.

Что сказал Арахамия о нардепах от ОПЗЖ