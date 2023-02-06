"За" это решение проголосовали 317 нардепов. Сам Абрамович написал заявление о составлении мандата в этот же день – 6 февраля.
Заметьте Нардеп Абрамович составил мандат: Арахамия призвал остальную часть фракции ОПЗЖ сделать то же самое
Что известно о прекращении полномочий нардепа
Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Игоря Абрамовича,
– написал Ярослав Железняк.
По его словам, в Раде осталось 409 народных депутатов. В конце 2022 года заявления на составление мандатов написали одиозная Наталья Королевская и ее муж – Юрий Солод. Несколькими днями раньше их заметили в Дубае.
Кроме того, заявление написал депутат Олег Волошин.
Что сказал Арахамия о нардепах от ОПЗЖ
- Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия написал, что Игорь Абрамович – свой среди чужих в тылу пятой колонны.
- По словам Арахамия, созданная Абрамовичем депутатская группа "Восстановление Украины" в тяжелейшие месяцы войны лишь укрепила устойчивость нашего парламента перед внешним агрессором.
- Также глава фракции "Слуга народа" призвал других депутатов из запрещенной фракции ОПЗЖ последовать примеру Абрамовича и тоже составить мандаты. Ведь пора наконец-то почувствовать настроения общества на 11-м месяце полномасштабной войны.