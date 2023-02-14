Журналисты рассказывают, что во времена Януковича, когда Бойко возглавлял Министерство энергетики, произошла одна из самых больших краж из бюджета – за две нефтегазовые буровые установки чиновники переплатили 300 миллионов долларов. Однако тогда не нашли прямых доказательств участия Бойко в коррупционных схемах и наказание он избежал.

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Как Бойко избегает последствий за свои действия

В 2019 году кандидат в президенты Юрий Бойко совершил рабочий визит в Россию с Виктором Медведчуком. Тогда депутаты встретились с Медведевым и обсудили как российско-украинские отношения, так и экономические вопросы, в частности, контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Однако и после этого украинские спецслужбы проигнорировали такое резонансное событие.

На третий день полномасштабной войны Бойко включался в эфир самого скандального пропагандиста России Владимира Соловьева и насмехался над украинскими медиа. Однако и тогда на Бойко не наложили санкции и не взяли под следствие. Более того, ему удалось сохранить звание Героя Украины.

Справочно. Звание Героя Бойко присвоил еще в 2004 году тогдашний президент Леонид Кучма. В те годы пророссийский политик возглавлял НАК "Нефтегаз". В период пребывания в должности он "договорился" о газовых задолженностях перед Россией и Туркменистаном.

Следует также отметить, что недавно на эксподчиненного Бойко переписали украинские активы российского миллиардера, бизнесу которого помогает лично Путин.

Расследование о Юрии Бойко: смотрите видео

Что известно о состоянии Бойко

По информации журналистов, единственным задекларированным бизнесом Бойко является компания "Столичная недвижимость". Бизнес-центр имеет 600 квадратных метров, а основной доход, который он аккумулирует для Бойко, – сдача помещений в аренду. Однако следует заметить, что эту недвижимость нардеп переписал на свою жену.

Кроме того, известно, что у Бойко есть два дома под Киевом. Владельцами, как ни странно, есть жена нардепа и его сын. Более того, известно, что в 2020 году жена Бойко купила под Киевом 50 гектаров земли.

Ну и изюминкой капитала является дворец Бойков, который расположен на дамбе Киевского водохранилища посреди государственного леса. Интересно, что, кроме Бойко, в этом городке проживают еще 13 семей из бывшего "нефтегазовского" окружения.

В 2006 году жена Бойко приобрела квартиру в центре Москвы. Ее, как известно, семья оставила в своей собственности даже после начала полномасштабного вторжения.

Обратите внимание! Это только известные журналистам данные о недвижимости семьи депутата. Сколько же на самом деле квартир и домов у Бойко – неизвестно.

Поэтому можно заключить, что десятки гектаров земли, тысячи квадратных метров недвижимости, охрана, кортежи – это все нельзя получать на депутатскую зарплату и фирму жены, которая сдает несколько офисов.

Какой бизнес скрывает Бойко

"Волынеблэнерго" – предприятие с миллионными оборотами, которое транспортирует электроэнергию для потребителей в Волынской области.

75% активов этого предприятия принадлежит старшему сыну Юрия Бойко – Анатолию. Конечным владельцем "Волыньоблэнерго", по словам журналистов, является австрийский юрист Рубен Захарян. К слову, кипрские аудиторы намекнули, что он – ненастоящий акционер, как отмечено на фасаде.

Журналисты выяснили, что это не все акции этого загадочного юриста. Отмечают, что он владелец украинских месторождений "АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС" и "КЗР ПЕТРОЛЕУМ", а также – ГЭС в Гвинее, которую связывают с Бойко.

Любопытно, что нардеп никогда не декларировал никаких фирм в оффшорных зонах. Однако все выглядит так, будто бы имел, ведь через несколько лет официальным владельцем облэнерго, которое годами связывали с Бойко, оказался его сын.

Похожая история случилась с электростанцией в Закарпатье – Теребле-Рицкая ГЭС. Она якобы принадлежала жителю Лисичанска, а в 2020 году ее официальным владельцем стал никто иной, как Анатолий Бойко.

Что известно о бизнесе Бойко в Москве

Жена нардепа Бойко долгое время работала в российской части бизнеса Мирона Гориловского – владельца крупнейших заводов по изготовлению труб в России.

С 2015 по 2018 год жена Бойко получала зарплату из фирм Гориловского. Здесь следует отметить, что Путин лично способствовал популяризации продукта Гориловского в России.

После оккупации Крыма предприниматель получил несколько миллиардные госконтракты на обеспечение водоснабжения на остров. Отметим, что Горликовский до сих пор находится под украинскими санкциями.

Подытожим, что после года полномасштабной войны в Украине в Верховной Раде до сих пор работает депутат запрещенной партии ОПЗЖ, который имеет незадекларированную недвижимость, а его жена и сын – незаконные бизнесы.