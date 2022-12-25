О горе в семье Твердохлеб сообщил председатель Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич, пишет 24 канал.

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По словам Симашкевича, известие о гибели украинского воина – Героя Андрея Твердохлеба поступило 23 декабря. На следующий же день стало известно о смерти его жены Марины.

Сердце (Марины Твердохлеб – 24 канал) не выдержало потери любимого. Сиротами осталось двое детей. Соболезнование родным и близким,

– отметил председатель Каменец-Подольского районного совета.

24 канал приносит искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память.

Сеть умилила фото девушки с погибшим на войне любимым

После смерти украинского воина Евгения Базилевского его девушка Алла Карпенко в соцсетях делится переживаниями и воспоминаниями о военнослужащем. Ее пост вызвал волну сострадания и взволновал каждого, кто его видел.

Речь идет о фото, где девушка держит своего возлюбленного за руку в морге. Евгений Базилевский погиб в боях под Бахмутом.

Я буду вечно тебя держать за руку, мой Герой. И даже если ты уже не с нами. Я же обещала,

– написала Алла.

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