Про подвійне горе в родині Твердохліб повідомив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич, пише 24 канал.

Зверніть увагу "Вічно триматиму тебе за руку": мережу розчулило фото дівчини із загиблим на війні коханим

За словами Сімашкевича, звістка про загибель українського воїна – Героя Андрія Твердохліба надійшла 23 грудня. Наступного ж дня стало відомо про смерть його дружини Марини.

Серце (Марини Твердохліб – 24 канал) не витримало втрати коханого. Сиротами залишилося двоє діток. Співчуття рідним та близьким,

– зазначив голова Кам'янець-Подільської районної ради.

24 канал приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять.

Мережу розчулило фото дівчини із загиблим на війні коханим

Після смерті українського воїна Євгенія Базилевського його дівчина Алла Карпенко у соцмережах ділиться переживаннями та спогадами про військовослужбовця. Її пост викликав хвилю співчуття та зворушив кожного, хто його бачив.

Йдеться про фото, де дівчина тримає свого коханого за руку в морзі. Євгеній Базилевський загинув у запеклих боях під Бахмутом.

Я буду вічно тебе тримати за руку, мій Герою. І навіть якщо ти вже не з нами. Я ж обіцяла,

– написала Алла.

На фронті загинув колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв