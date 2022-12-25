Про подвійне горе в родині Твердохліб повідомив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич, пише 24 канал.
Зверніть увагу "Вічно триматиму тебе за руку": мережу розчулило фото дівчини із загиблим на війні коханим
Страшне горе в родині Твердохліб
За словами Сімашкевича, звістка про загибель українського воїна – Героя Андрія Твердохліба надійшла 23 грудня. Наступного ж дня стало відомо про смерть його дружини Марини.
Серце (Марини Твердохліб – 24 канал) не витримало втрати коханого. Сиротами залишилося двоє діток. Співчуття рідним та близьким,
– зазначив голова Кам'янець-Подільської районної ради.
Мережу розчулило фото дівчини із загиблим на війні коханим
Після смерті українського воїна Євгенія Базилевського його дівчина Алла Карпенко у соцмережах ділиться переживаннями та спогадами про військовослужбовця. Її пост викликав хвилю співчуття та зворушив кожного, хто його бачив.
Йдеться про фото, де дівчина тримає свого коханого за руку в морзі. Євгеній Базилевський загинув у запеклих боях під Бахмутом.
Я буду вічно тебе тримати за руку, мій Герою. І навіть якщо ти вже не з нами. Я ж обіцяла,
– написала Алла.
На фронті загинув колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв
- 21 грудня з'явилося повідомлення про загибель на фронті колишнього політв'язня Кремля Геннадія Афанасьєва.
- "Тор" (позивний Афанасьєва) воював у складі 130-го батальйону тероборони 241-ї бригади. Загинув на Луганщині під Білогорівкою.
- У 2014 році Геннадій Афанасьєв виступив проти анексії Криму. Після цього ФСБ затримала його та звинуватила у "підготовці до терактів". Окрім Геннадія у справі "кримських терористів" також затримали Олега Сенцова, Олександра Кольченка та Олексія Чирнія. Міжнародні правозахисні організації назвали цю сфабриковану справу політичною, а її фігурантів – політв'язнями.
- Геннадій два роки провів у російській в'язниці. В окупаційному суді він відмовився від зізнань, заявивши, що давав їх під тортурами, яких зазнав у катівнях ФСБ. Завдяки його свідченням, стали відомі подробиці жорстоких тортур, які російські силовики застосовують до кримчан.