После смерти любимого Алла Карпенко на своей странице в фейсбуке начала делиться переживаниями и воспоминаниями о военнослужащем. Недавний ее пост вызвал волну сострадания в соцсетях и взволновал каждого, кто его видел.

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Что известно о погибшем герое

Евгений Базилевский служил в Десантно-штурмовых войсках. Погиб военнослужащий под Бахмутом, мужественно защищая Украину.

21 декабря Евгения похоронили со всеми торжествами в Киеве на Аллее Героев. Алла Карпенко рассказала, что во время церемонии захоронения ей передали берет Десантно-штурмовых войск, флаг Украины и шеврон с ежами от собратьев.

Вещи, которые передали Алле на похоронах любимого / Фото Алла Карпенко

Эти предметы будут напоминать ей о погибшем любимом, который мужественно защищал суверенитет и независимость нашего государства.

Девушка погибшего бойца говорит, что не верит в то, что герои не умирают.

Я видела, как умирают Герои – они кучами, друг на друге, лежали в морге Днепра. А если бы все, кого ждали, возвращались, это было бы слишком легко в этом проклятом мире,

– написала Карпенко.

24 канал приносит искренние соболезнования семье и близким погибшего Героя!

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