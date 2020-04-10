У Андрея Ермака появился антикризисный советник: что известно о фамилии
В СМИ появилась информация, что с недавних пор в Офисе Президента работает новый консультант. Политтехнолог Михаил Подоляк стал советником главы Офиса Президента Андрея Ермака. Он отвечает за антикризисный менеджмент.
Михаил Подоляк начал работать в офисе Президента примерно неделю назад. А 9 апреля у него появился собственный кабинет.
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Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский в телеграмме написал, что Подоляк может занять место Кирилла Тимошенко, который сейчас является заместителем председателя Офиса Президента и отвечает за коммуникации.
Сам Подоляк заявил, что является непубличным лицом, поэтому на высокие должности не претендует. Об этом он рассказал "НВ".
Я всего лишь советник главы Офиса Президента (Андрея Ермака – 24 канал). Изучаю кризисы и как из них выходить,
– прокомментировал политтехнолог.
Подоляк добавил, что его можно назвать антикризисным менеджером структуры. По его словам, он будет работать с различными кризисными ситуациями, в том числе в информационной политике. "Я считаю, что нужно более доверительно разговаривать с журналистской средой", – пояснил политтехнолог.
По информации СМИ, утром 10 апреля Подоляк встретился с сотрудниками коммуникационной команды Офиса Президента. Однако пока неизвестно, как Подоляк будет преодолевать кризисы.
Что известно о Михаиле Подоляке
- Бывший главный редактор сайта "Обозреватель", политтехнолог.
- Во времена президента Виктора Януковича принимал участие в пресс-конференции адвокатов Юрия Иванющенко ("Юры Енакиевского") как политический консультант. На ней адвокаты Иванющенко продемонстрировали справку МВД, что их клиент не причастен к уголовным преступлениям. После этого Иванющенко начал защищать Подоляк.
- В 2015 году он консультировал кандидата в мэры Киева Сергея Думчева и его партию "Движение за реформы". Думчев стал известным агрессивной и дорогой рекламной кампанией в Киеве. Тогда всю столицу заполонили билборды с изображением носорога. Однако Думчеву не удалось победить.
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