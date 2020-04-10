У Андрея Ермака появился антикризисный советник: что известно о фамилии

В СМИ появилась информация, что с недавних пор в Офисе Президента работает новый консультант. Политтехнолог Михаил Подоляк стал советником главы Офиса Президента Андрея Ермака. Он отвечает за антикризисный менеджмент.

Михаил Подоляк начал работать в офисе Президента примерно неделю назад. А 9 апреля у него появился собственный кабинет.

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Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский в телеграмме написал, что Подоляк может занять место Кирилла Тимошенко, который сейчас является заместителем председателя Офиса Президента и отвечает за коммуникации.

Сам Подоляк заявил, что является непубличным лицом, поэтому на высокие должности не претендует. Об этом он рассказал "НВ".

Я всего лишь советник главы Офиса Президента (Андрея Ермака – 24 канал). Изучаю кризисы и как из них выходить,

– прокомментировал политтехнолог.

Подоляк добавил, что его можно назвать антикризисным менеджером структуры. По его словам, он будет работать с различными кризисными ситуациями, в том числе в информационной политике. "Я считаю, что нужно более доверительно разговаривать с журналистской средой", – пояснил политтехнолог.

По информации СМИ, утром 10 апреля Подоляк встретился с сотрудниками коммуникационной команды Офиса Президента. Однако пока неизвестно, как Подоляк будет преодолевать кризисы.

Что известно о Михаиле Подоляке