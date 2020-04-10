В Андрія Єрмака з’явився антикризовий радник: що відомо про прізвище

У ЗМІ з’явилася інформація, що віднедавна в Офісі Президента працює новий консультант. Політтехнолог Михайло Подоляк став радником глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Він відповідає за антикризовий менеджмент.

Михайло Подоляк почав працювати в офісі Президента приблизно тиждень тому. А 9 квітня у нього з'явився власний кабінет.

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Нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський у телеграмі написав, що Подоляк може посісти місце Кирила Тимошенка, який наразі є заступником голови Офісу Президента та відповідає за комунікації.

Сам Подоляк заявив, що є непублічною особою, тому на високі посади не претендує. Про це він розповів "НВ".

Я всього лише радник глави Офісу Президента (Андрія Єрмака – 24 канал). Вивчаю кризи, які є, і як з них виходити,

– прокоментував політтехнолог.

Подоляк додав, що його можна назвати антикризовим менеджером структури. За його словами, він працюватиме з різними кризовими ситуаціями, зокрема в інформаційній політиці. "Я вважаю, що потрібно більш довірливо розмовляти з журналістським середовищем", – пояснив політтехнолог.

За інформацією ЗМІ, вранці 10 квітня Подоляк зустрівся зі співробітниками комунікаційної команди Офісу Президента. Однак наразі невідомо, як Подоляк долатиме кризи.

Що відомо про Михайла Подоляка