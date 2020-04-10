В Андрія Єрмака з’явився антикризовий радник: що відомо про прізвище
У ЗМІ з’явилася інформація, що віднедавна в Офісі Президента працює новий консультант. Політтехнолог Михайло Подоляк став радником глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Він відповідає за антикризовий менеджмент.
Михайло Подоляк почав працювати в офісі Президента приблизно тиждень тому. А 9 квітня у нього з'явився власний кабінет.
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Нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський у телеграмі написав, що Подоляк може посісти місце Кирила Тимошенка, який наразі є заступником голови Офісу Президента та відповідає за комунікації.
Сам Подоляк заявив, що є непублічною особою, тому на високі посади не претендує. Про це він розповів "НВ".
Я всього лише радник глави Офісу Президента (Андрія Єрмака – 24 канал). Вивчаю кризи, які є, і як з них виходити,
– прокоментував політтехнолог.
Подоляк додав, що його можна назвати антикризовим менеджером структури. За його словами, він працюватиме з різними кризовими ситуаціями, зокрема в інформаційній політиці. "Я вважаю, що потрібно більш довірливо розмовляти з журналістським середовищем", – пояснив політтехнолог.
За інформацією ЗМІ, вранці 10 квітня Подоляк зустрівся зі співробітниками комунікаційної команди Офісу Президента. Однак наразі невідомо, як Подоляк долатиме кризи.
Що відомо про Михайла Подоляка
- Колишній головний редактор сайту "Обозреватель", політтехнолог.
- За часів президента Віктора Януковича брав участь у пресконференції адвокатів Юрія Іванющенка ("Юри Єнакіївського") як політичний консультант. На ній адвокати Іванющенка продемонстрували довідку МВС, що їхній клієнт не причетний до кримінальних злочинів. Після цього Іванющенка почав захищати Подоляк.
- У 2015 році він консультував кандидата в мери Києва Сергія Думчева і його партію "Рух за реформи". Думчев став відомим агресивною і дорогою рекламною кампанією у Києві. Тоді всю столицю заполонили білборди зі зображенням носорога. Однак Думчеву не вдалося перемогти.
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