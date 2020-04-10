14:57
10 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Андрія Єрмака з’явився антикризовий радник: що відомо про прізвище

      -
      В Андрія Єрмака з’явився антикризовий радник / antikor.com.ua

      У ЗМІ з’явилася інформація, що віднедавна в Офісі Президента працює новий консультант. Політтехнолог Михайло Подоляк став радником глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Він відповідає за антикризовий менеджмент.

      Михайло Подоляк почав працювати в офісі Президента приблизно тиждень тому. А 9 квітня у нього з'явився власний кабінет.

      Читайте також Фігуранти "плівок Єрмака" розповіли про себе і про знайомство з братами

      Нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський у телеграмі написав, що Подоляк може посісти місце Кирила Тимошенка, який наразі є заступником голови Офісу Президента та відповідає за комунікації.

      Сам Подоляк заявив, що є непублічною особою, тому на високі посади не претендує. Про це він розповів "НВ".

      Я всього лише радник глави Офісу Президента (Андрія Єрмака – 24 канал). Вивчаю кризи, які є, і як з них виходити,
      – прокоментував політтехнолог.

      Подоляк додав, що його можна назвати антикризовим менеджером структури. За його словами, він працюватиме з різними кризовими ситуаціями, зокрема в інформаційній політиці. "Я вважаю, що потрібно більш довірливо розмовляти з журналістським середовищем", – пояснив політтехнолог.

      За інформацією ЗМІ, вранці 10 квітня Подоляк зустрівся зі співробітниками комунікаційної команди Офісу Президента. Однак наразі невідомо, як Подоляк долатиме кризи.

      Що відомо про Михайла Подоляка

      • Колишній головний редактор сайту "Обозреватель", політтехнолог.
      • За часів президента Віктора Януковича брав участь у пресконференції адвокатів Юрія Іванющенка ("Юри Єнакіївського") як політичний консультант. На ній адвокати Іванющенка продемонстрували довідку МВС, що їхній клієнт не причетний до кримінальних злочинів. Після цього Іванющенка почав захищати Подоляк.
      • У 2015 році він консультував кандидата в мери Києва Сергія Думчева і його партію "Рух за реформи". Думчев став відомим агресивною і дорогою рекламною кампанією у Києві. Тоді всю столицю заполонили білборди зі зображенням носорога. Однак Думчеву не вдалося перемогти.
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України ЗМІ Новини політики Андрій Єрмак Офіс Президента
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 14:30 Кому вигідно перекручувати дійсність? Росії, опоблоку та Коломойському
      Тимофій Милованов
      сьогодні , 12:00 "Плівки Єрмака": важливі питання про фігурантів справи
      Юрій Бутусов