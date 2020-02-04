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      У Баканова объяснили, почему с сайта СБУ исчез "казак-победитель"

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      "Казак-победитель" исчез с сайта СБУ из-за обновления / СБУ

      Фото "Козака-победителя" исчезло с сайта Службы безопасности Украины. В СБУ объясняют, что все из-за технического и дизайнерского обновления интернет-страницы.

      Памятник защитникам Независимости Украины стоял, стоит и будет стоять у здания Службы безопасности, отмечают на фейсбук-странице СБУ.

      Знайте больше: СБУ поймала пророссийского боевика, который убивал украинцев на Донбассе – фото

      Там отмечают, памятник – один из символов Службы. В СБУ также добавили. Что "продолжают ловить изменников и только за последнюю неделю поймали 4 боевиков-сепаратистов".

      А еще, среди прочего, задержали нескольких взяточников и предупредили растраты на 100 млн гривен, сорвали заказное убийство и ликвидировали российскую ботоферму. Поэтому #Зрада_відміняється,
      – говорится в сообщении.

      В Пресс-службе ведомства отметили, что "сотрудники СБУ ежедневно защищают страну, потому что казацкий дух у них в сердцах".

      "И это – главное. А фото казака исчезло с сайта, потому что сейчас происходит его техническое и дизайнерское обновление. Никакой конспирологии. "Казак-победитель" и в дальнейшем будет знаковым и важным образом для СБУ", – отмечается в сообщении.

      Новый сайт планируют запустить в конце марта. По данным пресс-службы СБУ, сайт будет более информативным и доступным.

      И это не все изменения. На очереди – реформа Службы после принятия нового закона "О СБУ". За этим также внимательно следите. Это мотивирует нас становиться еще более эффективными,
      – отмечают в СБУ.

      Исчезновение "казака-победителя" с сайта СБУ

      Накануне СМИ заметили, что с оформления панели на сайте СБУ исчезло изображение памятника в виде большого камня, на котором казак на коне убивает копьем двуглавого змея.

      Памятный знак на улице Владимирской, перед входом в здание СБУ, открыли перед Днем Независимости в 2015 году. Скульптура называется "Казак-победитель". Она посвящена всем защитникам независимости Украины – участникам войны на Донбассе.

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      Скриншот Эспрессо.TV 

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Война на Донбассе СБУ Новости Украины Новости политики
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