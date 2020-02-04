У Баканова объяснили, почему с сайта СБУ исчез "казак-победитель"

Фото "Козака-победителя" исчезло с сайта Службы безопасности Украины. В СБУ объясняют, что все из-за технического и дизайнерского обновления интернет-страницы.

Памятник защитникам Независимости Украины стоял, стоит и будет стоять у здания Службы безопасности, отмечают на фейсбук-странице СБУ.

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Там отмечают, памятник – один из символов Службы. В СБУ также добавили. Что "продолжают ловить изменников и только за последнюю неделю поймали 4 боевиков-сепаратистов".

А еще, среди прочего, задержали нескольких взяточников и предупредили растраты на 100 млн гривен, сорвали заказное убийство и ликвидировали российскую ботоферму. Поэтому #Зрада_відміняється,

– говорится в сообщении.

В Пресс-службе ведомства отметили, что "сотрудники СБУ ежедневно защищают страну, потому что казацкий дух у них в сердцах".

"И это – главное. А фото казака исчезло с сайта, потому что сейчас происходит его техническое и дизайнерское обновление. Никакой конспирологии. "Казак-победитель" и в дальнейшем будет знаковым и важным образом для СБУ", – отмечается в сообщении.

Новый сайт планируют запустить в конце марта. По данным пресс-службы СБУ, сайт будет более информативным и доступным.

И это не все изменения. На очереди – реформа Службы после принятия нового закона "О СБУ". За этим также внимательно следите. Это мотивирует нас становиться еще более эффективными,

– отмечают в СБУ.

Исчезновение "казака-победителя" с сайта СБУ

Накануне СМИ заметили, что с оформления панели на сайте СБУ исчезло изображение памятника в виде большого камня, на котором казак на коне убивает копьем двуглавого змея.

Памятный знак на улице Владимирской, перед входом в здание СБУ, открыли перед Днем Независимости в 2015 году. Скульптура называется "Казак-победитель". Она посвящена всем защитникам независимости Украины – участникам войны на Донбассе.

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Скриншот Эспрессо.TV

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