У Баканова пояснили, чому з сайту СБУ зник "козак-переможець"

Фото "Козака-переможця" зникло із сайту Служби безпеки України. В СБУ пояснюють, що все через технічне й дизайнерське оновлення інтернет-сторінки.

Пам`ятник захисникам Незалежності України стояв, стоїть і буде стояти біля будівлі Служби безпеки, на цьому наголошують на фейсбук-сторінці СБУ.

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Там наголошують, пам’ятник – один із символів Служби. В СБУ також додали. Що "продовжують ловити зрадників – лише за останній тиждень впіймали 4 бойовиків-сепаратистів".

А ще, серед іншого, затримали кількох хабарників і попередили розтрат на 100 млн гривень, зірвали замовне вбивство та ліквідували російську ботоферму. Тож #Зрада_відміняється,

– мовиться у повідомленні.

У пресслужбі відомства наголосили, що "співробітники СБУ щодня захищають країну, бо козацький дух у них в серцях".

"І це – головне. А фото козака зникло із сайту, бо зараз відбувається його технічне й дизайнерське оновлення. Ніякої конспірології. "Козак-переможець" і надалі буде знаковим та важливим образом для СБУ", – зазначається у повідомленні.

Новий сайт планують запустити наприкінці березня. За даними пресслужби СБУ, сайт буде більш інформативним та доступним.

І це не всі зміни. На черзі - реформа Служби після ухвалення нового закону "Про СБУ". За цим також пильно стежте. Це мотивує нас ставати ще більш ефективними,

– наголошують в СБУ.

Зникнення "козака-переможця" із сайту СБУ

Напередодні ЗМІ помітили, що з оформлення панелі на сайті СБУ зникло зображення пам'ятника у вигляді великого каменя, на якому козак на коні вбиває списом двоголового змія.

Пам'ятний знак на вулиці Володимирській, перед входом в будівлю СБУ, відкрили перед Днем Незалежності в 2015 році. Скульптура називається "Козак-переможець". Вона присвячена всім захисникам незалежності України – учасникам війни на Донбасі.

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Скріншот Еспресо.TV

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