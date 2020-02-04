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      У Баканова пояснили, чому з сайту СБУ зник "козак-переможець"

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      "Козак-переможець" зник із сайту СБУ через оновлення / СБУ

      Фото "Козака-переможця" зникло із сайту Служби безпеки України. В СБУ пояснюють, що все через технічне й дизайнерське оновлення інтернет-сторінки.

      Пам`ятник захисникам Незалежності України стояв, стоїть і буде стояти біля будівлі Служби безпеки, на цьому наголошують на фейсбук-сторінці СБУ.

      Знайте більше: СБУ спіймала проросійського бойовика, який вбивав українців на Донбасі – фото

      Там наголошують, пам’ятник – один із символів Служби. В СБУ також додали. Що "продовжують ловити зрадників – лише за останній тиждень впіймали 4 бойовиків-сепаратистів".

      А ще, серед іншого, затримали кількох хабарників і попередили розтрат на 100 млн гривень, зірвали замовне вбивство та ліквідували російську ботоферму. Тож #Зрада_відміняється,
      – мовиться у повідомленні.

      У пресслужбі відомства наголосили, що "співробітники СБУ щодня захищають країну, бо козацький дух у них в серцях".

      "І це – головне. А фото козака зникло із сайту, бо зараз відбувається його технічне й дизайнерське оновлення. Ніякої конспірології. "Козак-переможець" і надалі буде знаковим та важливим образом для СБУ", – зазначається у повідомленні.

      Новий сайт планують запустити наприкінці березня. За даними пресслужби СБУ, сайт буде більш інформативним та доступним.

      І це не всі зміни. На черзі - реформа Служби після ухвалення нового закону "Про СБУ". За цим також пильно стежте. Це мотивує нас ставати ще більш ефективними,
      – наголошують в СБУ.

      Зникнення "козака-переможця" із сайту СБУ

      Напередодні ЗМІ помітили, що з оформлення панелі на сайті СБУ зникло зображення пам'ятника у вигляді великого каменя, на якому козак на коні вбиває списом двоголового змія.

      Пам'ятний знак на вулиці Володимирській, перед входом в будівлю СБУ, відкрили перед Днем Незалежності в 2015 році. Скульптура називається "Козак-переможець". Вона присвячена всім захисникам незалежності України – учасникам війни на Донбасі.

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      Скріншот Еспресо.TV 

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Війна на Донбасі СБУ Новини України Новини політики
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