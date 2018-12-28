У берегов Норвегии тонет судно с 14 членами экипажа

Норвежское судно, принадлежащее компании Opilio AS, с 14 членами экипажа на борту потерпело крушение у берегов архипелага Шпицберген. Крен судна составляет около 20 градусов, экипаж готовится к эвакуации на вертолетах.

Об этом сообщила телекомпания NRK.

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Отмечается, что спасательная служба Северной Норвегии получила сигнал бедствия в районе 13:22 по местному времени.

Мы получили сообщение о том, что судно, которое подало сигнал бедствия, находится на севере в проливе Хинлопена. Пока мы не можем сказать ничего конкретного о ситуации. В район инцидента направлены два спасательных вертолета с Лонгьир,

– заявил представитель спасательной службы Туре Вангсфьорда.

После 15:00 по местному времени спасательная служба северной Норвегии сообщила, что вертолет губернатора Шпицбергена направился к траулеру, который прибило к берегу.

"Если позволят условия, 14 членов экипажа, находящихся на борту, будут эвакуированы вертолетом", – говорится в сообщении.

Губернатор Шпицбергена распорядилась создать на берегу оперативный штаб, больница Лонгьир готова принять пострадавших.