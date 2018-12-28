Біля берегів Норвегії тоне судно з 14 членами екіпажу

Норвезьке судно, що належить компанії Opilio AS, з 14 членами екіпажу на борту зазнало аварії біля берегів архіпелагу Шпіцберген. Крен судна становить близько 20 градусів, екіпаж готується до евакуації на вертольотах.

Про це повідомила телекомпанія NRK.

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Зазначається, що рятувальна служба Північної Норвегії отримала сигнал лиха в районі 13:22 за місцевим часом.

Ми отримали повідомлення про те, що судно, яке подало сигнал лиха, знаходиться на півночі в протоці Хінлопена. Поки ми не можемо сказати нічого конкретного про ситуацію. В район інциденту направлено два рятувальні вертольоти з Лонгїр,

– заявив представник рятувальної служби Туре Вангсфьорда.

Після 15:00 за місцевим часом рятувальна служба північній Норвегії повідомила, що вертоліт губернатора Шпіцбергена попрямував до траулера, який прибило до берега.

"Якщо дозволять умови, 14 членів екіпажу, що знаходяться на борту, будуть евакуйовані вертольотом", – йдеться у повідомленні.

Губернатор Шпіцбергена розпорядилася створити на березі оперативний штаб, лікарня Лонгїр готова прийняти постраждалих.