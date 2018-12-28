20:05
28 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий "рівень" російської пропаганди. Навальний і чемпіон інтернетоборців
      Вєсті Кремля
      23:38, 27 грудня
      Вєсті.UA: Історія незламного фіскала. Вибори та подарунки
      Вєсті.UA
      19:40, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Біля берегів Норвегії тоне судно з 14 членами екіпажу

      792 Читать новость на русском
      Триває операція з порятунку екіпажу траулера
      Триває операція з порятунку екіпажу траулера / Ілюстративне фото

      Норвезьке судно, що належить компанії Opilio AS, з 14 членами екіпажу на борту зазнало аварії біля берегів архіпелагу Шпіцберген. Крен судна становить близько 20 градусів, екіпаж готується до евакуації на вертольотах.

      Про це повідомила телекомпанія NRK.

      Читайте також: 71-річний француз відправився через Атлантику у бочці, бо він мав зробити "щось неймовірне"

      Зазначається, що рятувальна служба Північної Норвегії отримала сигнал лиха в районі 13:22 за місцевим часом.

      Ми отримали повідомлення про те, що судно, яке подало сигнал лиха, знаходиться на півночі в протоці Хінлопена. Поки ми не можемо сказати нічого конкретного про ситуацію. В район інциденту направлено два рятувальні вертольоти з Лонгїр,
      – заявив представник рятувальної служби Туре Вангсфьорда.

      Після 15:00 за місцевим часом рятувальна служба північній Норвегії повідомила, що вертоліт губернатора Шпіцбергена попрямував до траулера, який прибило до берега.

      "Якщо дозволять умови, 14 членів екіпажу, що знаходяться на борту, будуть евакуйовані вертольотом", – йдеться у повідомленні.

      Губернатор Шпіцбергена розпорядилася створити на березі оперативний штаб, лікарня Лонгїр готова прийняти постраждалих.

      Теги: Норвегія Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Підсумки політичного 2018 року: хто пішов, хто ні й кому було варто
      сьогодні , 19:14 Підсумки політичного 2018 року: хто пішов, хто ні й кому було варто
      Артем Овдієнко 44
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      20 грудня , 10:00 Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      17876
      Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
      сьогодні , 19:00 Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
      Марта Вересюк 84
      "Мамі довго не казав, що воюю": 17-річний боєць з Майдану пішов на фронт
      сьогодні , 18:05 "Мамі довго не казав, що воюю": 17-річний боєць з Майдану пішов на фронт
      Катерина Петренко 569
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Україна чи Греція: чий дефолт ближчий
       1 липня 2015 , 07:29
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Ботанічний сад Лондона засяяв святковими вогнями: захопливі фото та відео
       29 грудня , 07:16
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук