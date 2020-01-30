У берегов ОАЭ горел нефтяной танкер: видео
Масштабный пожар вспыхнул на борту нефтяного танкера у побережья ОАЭ. Танкер не был загружен нефтью. Предварительная причина аварии – ошибка при техническом обслуживании судна.
Пожар произошел на расстоянии 35 километров от берегов Шардже – третьего по величине города в ОАЭ, сообщает Gulfnews.
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Экипаж передал сигнал о бедствии. Власти ОАЭ направили на место пожара спасателей. Им удалось потушить огонь.
Федеральное управление транспорта подтвердило, что цистерна не была наполнена нефтью. По предварительным версиям, инцидент произошел из-за ошибки при техническом обслуживании судна.
Специализированный морской портал FleetMon сообщил, что пожар произошел на танкере VLCC ZOYA 1. Его эксплуатирует компания из ОАЭ. Танкер стоит на якоре по меньшей мере с 2018 года из-за финансовых и юридических проблем.
У берегов ОАЭ горел нефтяной танкер: смотрите видео