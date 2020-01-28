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      В США на причале вспыхнул масштабный пожар: много погибших – фото, видео

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      В США на причале случился смертельный пожар / Скрин из видео

      В городе Скоттсборо, что в американском штате Алабама, ночью 27 января загорелись лодки на берегу реки Теннесси. На момент пожара в судах спали люди. К сожалению, погибли по меньшей мере 8 человек.

      Всего в ходе пожара сгорели 35 кораблей, которые были пришвартованы к причалу, сообщает CNN. Среди них были прогулочные суда и "плавучие дома", в которых находились люди.

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      По предварительным данным, жертвами пожара стали не менее 8 человек, их личности устанавливаются. Еще 7 человек прыгнули в воду, чтобы спастись. Они получили ранения, переохлаждение и сейчас находятся в больницах.


      Пожар на причале на берегу реки Теннесси / скриншот

      Однако спасатели не знают, какое точное количество людей находилось в лодках на момент пожара. Сейчас они обыскивают территорию причала, чтобы убедиться, что других жертв нет.

      Сейчас мы можем подтвердить гибель восьми человек. Основная задача состоит в том, чтобы определить, сколько человек находились на борту лодок. Это трудно, поскольку многие приходили и уходили с территории лодочного причала, и нет информации о том, кто где был,
      – рассказал начальник городской пожарной охраны Джиан Никлаус.

      По словам очевидцев, пожар мог вспыхнуть из-за пропановых и газовых баков, которые были на судах. Кроме того, огонь уничтожил часть лодок, а на причале обвалилась большая алюминиевая крыша.


      Причал на реке Теннесси после масштабного пожара / Фото CNN

      Пожар на причале в США: видео

       


      Пламя охватило лодки на причале в Скоттсборо / Фото AP

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Пожар Водный транспорт Постраждалі Жертвы Новости США
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