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      Вблизи аэропорта Сиднея вспыхнул масштабный пожар: видео

      29 Читати новину українською
      В Сиднее пожар возле аэропорта / Скриншот из видео

      Возле терминала авиакомпании Qantas, который расположен в аэропорту Сиднея, вспыхнул пожар. На месте происшествия работают пожарные.

      О чрезвычайной ситуации в крупнейшем городе Австралии сообщает News.com.ua.

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      Крупный пожар вспыхнул возле терминала Qantas в аэропорту Сиднея. Загорелась фабрика в Маскоте,
      - говорится в сообщении.

      Власти направили 18 экипажей на место пожара. 70 пожарных тушат огонь на двухэтажном складе. По словам представителя аэропорта, они также отправили два танкера с водой для ликвидации пожара.

      Дым вызвал непродолжительные задержки рейсов.

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Чрезвычайное происшествие авиация Австралия Пожар
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