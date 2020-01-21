Вблизи аэропорта Сиднея вспыхнул масштабный пожар: видео
Возле терминала авиакомпании Qantas, который расположен в аэропорту Сиднея, вспыхнул пожар. На месте происшествия работают пожарные.
О чрезвычайной ситуации в крупнейшем городе Австралии сообщает News.com.ua.
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Крупный пожар вспыхнул возле терминала Qantas в аэропорту Сиднея. Загорелась фабрика в Маскоте,
- говорится в сообщении.
Власти направили 18 экипажей на место пожара. 70 пожарных тушат огонь на двухэтажном складе. По словам представителя аэропорта, они также отправили два танкера с водой для ликвидации пожара.
Дым вызвал непродолжительные задержки рейсов.
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