Поблизу аеропорту Сіднея спалахнула масштабна пожежа: відео

Біля терміналу авіакомпанії Qantas, що розташований в аеропорту Сіднея, спалахнула пожежа. На місці події працюють пожежники.

Про надзвичайну ситуацію у найбільшому місті Австралії повідомляє News.com.ua.

Читайте також: У Мексиці сталося виверження найактивнішого в країні вулкана: фото, відео

Велика пожежа спалахнула біля термінала Qantas в аеропорту Сіднея. Загорілася фабрика у Маскоті,

– йдеться в повідомленні.

Влада скерувала 18 екіпажів на місце пожежі. 70 пожежників гасять вогонь на двоповерховому складі. За словами речника аеропорту, вони також відправили два танкери з водою для ліквідації пожежі.

Дим спричинив нетривалі затримки рейсів.

Важливо! З вересня 2019 року в Австралії вирують масштабні лісові пожежі. Десятки з них досі непідконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів землі. Експерти допускають, що у вогні могли загинути приблизно 1,25 мільярда тварин.