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      Поблизу аеропорту Сіднея спалахнула масштабна пожежа: відео

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      У Сіднеї пожежа поблизу аеропорту / Скріншот з відео

      Біля терміналу авіакомпанії Qantas, що розташований в аеропорту Сіднея, спалахнула пожежа. На місці події працюють пожежники.

      Про надзвичайну ситуацію у найбільшому місті Австралії повідомляє News.com.ua.

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      Велика пожежа спалахнула біля термінала Qantas в аеропорту Сіднея. Загорілася фабрика у Маскоті,
       – йдеться в повідомленні.

      Влада скерувала 18 екіпажів на місце пожежі. 70 пожежників гасять вогонь на двоповерховому складі. За словами речника аеропорту, вони також відправили два танкери з водою для ліквідації пожежі.

      Дим спричинив нетривалі затримки рейсів. 

       

      Важливо! З вересня 2019 року в Австралії вирують масштабні лісові пожежі. Десятки з них досі непідконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів землі. Експерти допускають, що у вогні могли загинути приблизно 1,25 мільярда тварин.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Пожежа Австралія авіація Надзвичайні ситуації
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