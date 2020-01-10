У Мексиці сталося виверження найактивнішого в країні вулкана: фото, відео
9 січня в Мексиці відбулось виверження найактивнішого вулкана країни – Попокатепетля. Він викинув стовп попелу висотою три кілометри.
Про активізацію стихії повідомляє Національний центр із запобігання стихійним лихам Мексики Cenapred.
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Вулкан викинув стовп попелу висотою три кілометри. Людей просять не наближатися до вулкана,
– йдеться в повідомленні.
Супутник Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США відзняв виверження вулкана з космосу.
Що відомо про Попокатепетль? Є одним з найактивніших діючих вулканів світу. Розташований лише за 64 кілометрів від столиці Мексики міста Мехіко.
Активність почала спостерігатися 31 серпня 2011 року: вулкан чотири рази викинув пару, газ і попіл зі свого кратера. З середини квітня 2012 року почалася нова фаза активності вулкану. Велике виверження вулкана відбулося 28 березня 2016 року, тоді в небо здійнявся стовп попелу і диму заввишки 2 000 метрів.
9 грудня 2019 року виверження вулкану сталося в Новій Зеландії, на острові Уайт-Айленд. Стихія забрала життя 17 людей, ще двоє вважаються зниклими безвісти.