У Мексиці сталося виверження найактивнішого в країні вулкана: фото, відео

9 січня в Мексиці відбулось виверження найактивнішого вулкана країни – Попокатепетля. Він викинув стовп попелу висотою три кілометри.

Про активізацію стихії повідомляє Національний центр із запобігання стихійним лихам Мексики Cenapred.

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Вулкан викинув стовп попелу висотою три кілометри. Людей просять не наближатися до вулкана,

– йдеться в повідомленні.

Esta mañana el Volcán #Popocatépetl registró una explosión.



¿Qué habría pasado si en ese momento excursionistas se hubieran encontrado dentro del radio no permitido por seguridad?



El #CENAPRED exhorta a no acercarse al volcán.

Semáforo de alerta #AmarilloFase2. pic.twitter.com/a5TrNcPUbq — Webcams de México (@webcamsdemexico) January 9, 2020

Ult 24 h:

•268 exhalaciones.

•1 explosión columna eruptiva 3 km.

•1 sismo VT (Mc 1.4).

•90 min de tremor.



«Amarillo 2» pic.twitter.com/6gHeGsOHfT — Volcán Popocatépetl (@Popocatepetl_MX) January 9, 2020

Супутник Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США відзняв виверження вулкана з космосу.

Що відомо про Попокатепетль? Є одним з найактивніших діючих вулканів світу. Розташований лише за 64 кілометрів від столиці Мексики міста Мехіко.



Активність почала спостерігатися 31 серпня 2011 року: вулкан чотири рази викинув пару, газ і попіл зі свого кратера. З середини квітня 2012 року почалася нова фаза активності вулкану. Велике виверження вулкана відбулося 28 березня 2016 року, тоді в небо здійнявся стовп попелу і диму заввишки 2 000 метрів.

9 грудня 2019 року виверження вулкану сталося в Новій Зеландії, на острові Уайт-Айленд. Стихія забрала життя 17 людей, ще двоє вважаються зниклими безвісти.