В Мексике произошло извержение самого активного в стране вулкана: фото, видео

9 января в Мексике произошло извержение самого активного вулкана страны – Попокатепетля. Он выбросил столб пепла высотой три километра.

Об активизации стихии сообщает Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики Cenapred.

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Утром 10 января вулкан выбросил столб пепла высотой в три километра с раскаленным материалом на расстоянии 1 километра от края кратера. Людей просят не приближаться к вулкану,

– говорится в сообщении.

Esta mañana el Volcán #Popocatépetl registró una explosión.



¿Qué habría pasado si en ese momento excursionistas se hubieran encontrado dentro del radio no permitido por seguridad?



El #CENAPRED exhorta a no acercarse al volcán.

Semáforo de alerta #AmarilloFase2. pic.twitter.com/a5TrNcPUbq — Webcams de México (@webcamsdemexico) January 9, 2020

Через систему мониторинга идентифицировано 268 паровых выбросов вулканических газов и низкого содержания дыма. Также зафиксировали землетрясения, которые длились 90 минут. В частности, 9 января – вулканотектоническое землетрясение с магнитудой 1,4.

Ult 24 h:

•268 exhalaciones.

•1 explosión columna eruptiva 3 km.

•1 sismo VT (Mc 1.4).

•90 min de tremor.



«Amarillo 2» pic.twitter.com/6gHeGsOHfT — Volcán Popocatépetl (@Popocatepetl_MX) January 9, 2020

Спутник Национального управления океанических и атмосферных исследований США заснял извержение вулкана из космоса.

Что известно о Попокатепетле?Является одним из самых активных действующих вулканов мира. Расположен всего в 64 километрах от столицы Мексики города Мехико.



Активность начала отслеживаться 31 августа 2011 года: вулкан четыре раза выбросил пар, газ и пепел из своего кратера. С середины апреля 2012 года началась новая фаза активности вулкана. Крупное извержение вулкана произошло 28 марта 2016 года, тогда в небо поднялся столб пепла и дыма высотой 2 000 метров.

9 декабря 2019 года извержение вулкана произошло в Новой Зеландии, на острове Уайт-Айленд. Стихия унесла жизни 17 человек, еще двое числятся пропавшими без вести.