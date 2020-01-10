В Мексике произошло извержение самого активного в стране вулкана: фото, видео
9 января в Мексике произошло извержение самого активного вулкана страны – Попокатепетля. Он выбросил столб пепла высотой три километра.
Об активизации стихии сообщает Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики Cenapred.
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Утром 10 января вулкан выбросил столб пепла высотой в три километра с раскаленным материалом на расстоянии 1 километра от края кратера. Людей просят не приближаться к вулкану,
– говорится в сообщении.
Через систему мониторинга идентифицировано 268 паровых выбросов вулканических газов и низкого содержания дыма. Также зафиксировали землетрясения, которые длились 90 минут. В частности, 9 января – вулканотектоническое землетрясение с магнитудой 1,4.
Спутник Национального управления океанических и атмосферных исследований США заснял извержение вулкана из космоса.
Что известно о Попокатепетле?Является одним из самых активных действующих вулканов мира. Расположен всего в 64 километрах от столицы Мексики города Мехико.
Активность начала отслеживаться 31 августа 2011 года: вулкан четыре раза выбросил пар, газ и пепел из своего кратера. С середины апреля 2012 года началась новая фаза активности вулкана. Крупное извержение вулкана произошло 28 марта 2016 года, тогда в небо поднялся столб пепла и дыма высотой 2 000 метров.
9 декабря 2019 года извержение вулкана произошло в Новой Зеландии, на острове Уайт-Айленд. Стихия унесла жизни 17 человек, еще двое числятся пропавшими без вести.