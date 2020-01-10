11:11
10 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Первый секс цитатой Лукашенко. Катафалки нового поколения
      Вєсті Кремля
      09:00, сегодня
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      В Мексике произошло извержение самого активного в стране вулкана: фото, видео

      138 Читати новину українською
      Извержение вулкана в Мексике / Твиттер Popocatepetl_MX

      9 января в Мексике произошло извержение самого активного вулкана страны – Попокатепетля. Он выбросил столб пепла высотой три километра.

      Об активизации стихии сообщает Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики Cenapred.

      Читайте также: Смертельное наводнение в Индонезии: число жертв резко возросло – фото, видео

      Утром 10 января вулкан выбросил столб пепла высотой в три километра с раскаленным материалом на расстоянии 1 километра от края кратера. Людей просят не приближаться к вулкану,
      – говорится в сообщении.

      Через систему мониторинга идентифицировано 268 паровых выбросов вулканических газов и низкого содержания дыма. Также зафиксировали землетрясения, которые длились 90 минут. В частности, 9 января – вулканотектоническое землетрясение с магнитудой 1,4.

      Спутник Национального управления океанических и атмосферных исследований США заснял извержение вулкана из космоса.

      Что известно о Попокатепетле?Является одним из самых активных действующих вулканов мира. Расположен всего в 64 километрах от столицы Мексики города Мехико.

      Активность начала отслеживаться 31 августа 2011 года: вулкан четыре раза выбросил пар, газ и пепел из своего кратера. С середины апреля 2012 года началась новая фаза активности вулкана. Крупное извержение вулкана произошло 28 марта 2016 года, тогда в небо поднялся столб пепла и дыма высотой 2 000 метров.

      9 декабря 2019 года извержение вулкана произошло в Новой Зеландии, на острове Уайт-Айленд. Стихия унесла жизни 17 человек, еще двое числятся пропавшими без вести.

      Главные новости 9 января: версии авиакатастрофы самолета МАУ в Иране и дело НАБУ против Баканова
      сегодня
      838
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Извержение вулкана Мексика
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Крим ціною в шампанське, або Як Кремлю не вдалося підкупити Естонію
      Віталій Портников 1554
      сегодня , 08:35 Снятие неприкосновенности – обман, а Баканов – враг реформы СБУ: большое интервью с Шабуниным
      Олена Трибушна 741
      сегодня , 06:50 Катастрофа самолета МАУ: трогательные истории пассажиров Boeing-737 с фото
      Ярослав Голобородько 2704
      сегодня , 06:40 Військова поразка Росії на Донбасі можлива: інтерв'ю з німецьким бійцем, який воює за Україну
      Віталій Дейнега 360
      сегодня , 03:50 Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      Олесь Друкач 79087
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук