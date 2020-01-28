У США на причалі спалахнула масштабна пожежа: багато загиблих – фото, відео

У місті Скоттсборо, що в американському штаті Алабама, вночі 27 січня загорілися човни на березі річки Теннессі. На момент пожежі у суднах спали люди. На жаль, загинули щонайменше 8 осіб.

Загалом під час пожежі згоріли 35 кораблів, які були пришвартовані до причалу, повідомляє CNN. Серед них були прогулянкові судна та "плавучі будинки", в яких перебували люди.

Читайте також: Поблизу аеропорту Сіднея спалахнула масштабна пожежа: відео

За попередніми даними, жертвами пожежі стали щонайменше 8 людей, їхні особи встановлюють. Ще 7 осіб стрибнулу у воду, аби врятуватися. Вони отримали поранення, переохолодження і наразі перебувають у лікарнях.



Пожежа причалу на березі річки Теннессі / скріншот

Проте рятувальники не знають, яка точна кількість людей перебувала у човнах на момент пожежі. Наразі вони обшукують територію причалу, аби переконатися, що інших жертв немає.

Зараз ми можемо підтвердити загибель восьми людей. Основне завдання полягає в тому, щоб визначити, скільки людей перебували на борту човнів. Це складно, оскільки багато приходили і йшли з території човнового причалу, і немає інформації про те, хто де був,

– розповів начальник міської пожежної охорони Джіан Ніклаус.

За словами очевидців, пожежа могла спалахнути через пропанові та газові баки, які були на суднах. Окрім того, вогонь знищив частину човнів, а на причалі обвалився великий алюмінієвий дах.



Причал на річці Теннессі після масштабної пожежі / Фото CNN

Пожежа на причалі у США: відео



Полум'я охопила човни на причалі у Скоттсборо / Фото AP