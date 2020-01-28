09:58
28 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус
      Вєсті Кремля
      19:06, 25 січня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенку ламають плани. "Слуги народу" не хочуть у в'язницю
      Вєсті.UA
      19:21, 25 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      У США на причалі спалахнула масштабна пожежа: багато загиблих – фото, відео

      236 Читать новость на русском
      У США на причалі сталася смертельна пожежа / Скрін з відео

      У місті Скоттсборо, що в американському штаті Алабама, вночі 27 січня загорілися човни на березі річки Теннессі. На момент пожежі у суднах спали люди. На жаль, загинули щонайменше 8 осіб.

      Загалом під час пожежі згоріли 35 кораблів, які були пришвартовані до причалу, повідомляє CNN. Серед них були прогулянкові судна та "плавучі будинки", в яких перебували люди.

      Читайте також: Поблизу аеропорту Сіднея спалахнула масштабна пожежа: відео

      За попередніми даними, жертвами пожежі стали щонайменше 8 людей, їхні особи встановлюють. Ще 7 осіб стрибнулу у воду, аби врятуватися. Вони отримали поранення, переохолодження і наразі перебувають у лікарнях.


      Пожежа причалу на березі річки Теннессі / скріншот

      Проте рятувальники не знають, яка точна кількість людей перебувала у човнах на момент пожежі. Наразі вони обшукують територію причалу, аби переконатися, що інших жертв немає. 

      Зараз ми можемо підтвердити загибель восьми людей. Основне завдання полягає в тому, щоб визначити, скільки людей перебували на борту човнів. Це складно, оскільки багато приходили і йшли з території човнового причалу, і немає інформації про те, хто де був,
      – розповів начальник міської пожежної охорони Джіан Ніклаус.

      За словами очевидців, пожежа могла спалахнути через пропанові та газові баки, які були на суднах. Окрім того, вогонь знищив частину човнів, а на причалі обвалився великий алюмінієвий дах.


      Причал на річці Теннессі після масштабної пожежі / Фото CNN

      Пожежа на причалі у США: відео

       


      Полум'я охопила човни на причалі у Скоттсборо / Фото AP

      Україну вкриє густий туман: синоптики назвали області
      сьогодні
      7946
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Пожежа Новини США Жертви Постраждалі Водний транспорт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:33 Про чергове розведення військ, або Тінь Давосу над Донбасом
      Блоги 140
      сьогодні , 08:07 Головні новини 27 січня: чи є коронавірус в Україні, зустріч Зеленського з Дудою, падіння літака
      Ірина Кошанська 2523
      16 січня , 14:11 Електрокаміни та їх типи: від підлогових до настінних
      1092
      27 січня , 09:07 Афіша Києва на тиждень: куди піти 27 січня — 2 лютого
      371
      сьогодні , 07:40 Кодування телеканалів: навіщо це Україні та що тепер робити
      Анатолій Максимов 50854
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук