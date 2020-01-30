Біля берегів ОАЕ горів нафтовий танкер: відео

Масштабна пожежа спалахнула на борту нафтового танкера поблизу узбережжя ОАЕ. Танкер не був завантажений нафтою. Попередня причина аварії – помилка під час технічного обслуговування судна.

Пожежа сталася на відстані 35 кілометрів від берегів Шарджі – третього за величиною міста в ОАЕ, повідомляє Gulfnews.

Читайте також: У США на причалі спалахнула масштабна пожежа: багато загиблих – фото, відео

Екіпаж передав сигнал про лихо. Влада ОАЕ скерувала на місце пожежі рятувальників. Їм вдалося затушити вогонь.

Федеральне управління транспорту підтвердило, що цистерна не була наповнена нафтою. За попередніми версіями, інцидент трапився через помилку під час технічного обслуговування судна.

Спеціалізований морський портал FleetMon повідомив, що пожежа сталася на танкері VLCC ZOYA 1. Його експлуатує компанія з ОАЕ. Танкер стоїть на якорі щонайменше з 2018 року через фінансові та юридичні проблеми.

Поблизу берегів ОАЕ горів нафтовий танкер: дивіться відео

Federal Transport Authority – Land & Maritime (FTA) stated that the UAE authorities are working to put out a fire that broke out aboard an oil tanker 21 miles off the cost of Sharjah after receiving a distress message. A proper investigation is in progress. pic.twitter.com/HE5pEDrUyj — Jaber Al Lamki (@jallamki) January 29, 2020