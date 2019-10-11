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      У берегов Саудовской Аравии взорвался иранский танкер: что об этом известно

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      Вероятно, именно на этом танкере прозвучал ряд взрывов
      Вероятно, именно на этом танкере прозвучал ряд взрывов / presstv.com

      Инцидент произошел в Красном море, неподалеку от порта Джедда, что в Саудовской Аравии. По предварительным данным, экипаж судна не пострадал.

      Из-за взрыва нефть, которую перевозил танкер, разлилась в море. Взрыв произошел на танкере Sanandaj, принадлежащий национальной нефтяной компании Ирана, передает ISNA.

      Читайте также: Цена на нефть: хуситы, саудиты и "козырный интерес" Путина

      По неподтвержденным данным, прозвучал целый ряд взрывов с интервалами в 20 минут. Это мог быть теракт, во время которого в судно попали двумя ракетами.

      По информации AP, информация о взрыве появилась после того, как США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры возле Ормузского пролива. В то же время, официальный Тегеран эту информацию опровергает.

      Что предшествовало этому?

      14 сентября на двух заводах саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco, в результате атаки беспилотников начались пожары. Это произошло в Абкайке вблизи побережья Персидского залива и на нефтяном месторождении Хурайс. В результате этой атаки пострадала крупнейшая в мире установка для переработки нефти.

      Ответственность за атаки взяли на себя хуситы – йеменские повстанцы, с которыми воюет международная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. Однако США обвиняют Иран в организации, тот  в свою очередь эти обвинения опровергает.

      До этого в последние несколько месяцев в Персидском заливе и прилегающих районах заметно обострилась ситуация. В Оманском заливе в середине июня были совершены нападения на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на их борту были сдетонированы магнитные мины, из-за чего начался пожар. Официального подтверждения этому нет. США обвинили в нападении на танкеры Иран. Тегеран свою причастность к событиям решительно отрицает.

      Громкие атаки еще больше усилили растущее напряжение между Ираном и его преимущественно негосударственными союзниками в регионе с одной стороны, и США и его близкими партнерами – Саудовской Аравией и Израилем с другой. Так, государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Тегеран в том, что он "совершил беспрецедентную атаку на мировые энергетические запасы".

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости США Теракт Взрыв Водный транспорт нефть Иран Саудовская Аравия
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