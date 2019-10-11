Біля берегів Саудівської Аравії вибухнув іранський танкер: що про це відомо

Інцидент стався в Червоному морі, неподалік від порту Джедда, що в Саудівській Аравії. За попередніми даними, екіпаж судна не постраждав.

Втім, через вибух нафта, яку перевозив танкер розлилася в море. Вибух стався на танкері Sanandaj, що належить національній нафтовій компанії Ірану, передає ISNA.

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За непідтвердженими даними, пролунала ціла низка вибухів з інтервалами у 20 хвилин. Це міг бути теракт, під час якого у судно поцілили двома ракетами.

За інформацією AP, інформація про вибух з’явилась після того, як США звинуватили Іран в атаці на нафтові танкери біля Ормузської протоки. Водночас, офіційний Тегеран цю інформацію спростовує.

#BREAKING: Explosion sets Iranian oil tanker on fire near Saudi port city of Jeddah, Oil is spilling to the Red Sea pic.twitter.com/yNoLtW4lqB — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 11, 2019

Що передувало цьому?

14 вересня на двох заводах саудівської національної нафтової компанії Saudi Aramco, в результаті атаки безпілотників розпочалися пожежі. Це сталося в Абкайці поблизу узбережжя Перської затоки і на нафтовому родовищі Хурайс. У результаті цієї атаки постраждала найбільша у світі установка для перероблювання нафти.

Відповідальність за атаки на себе взяли хусити – єменські повстанці, з якими воює міжнародна коаліція, очолювана Саудівською Аравією. Проте США в організації звинувачують Іран, який своєю чергою ці звинувачення спростовує.

До цього в Перській затоці та прилеглих районах помітно загострилася ситуація в останні кілька місяців. В Оманській затоці в середині червня було здійснено напади на танкери Front Altair і Kokuka Courageous. За деякими даними, на їх борту були здетоновані магнітні міни, через що почалася пожежа. Офіційного підтвердження цьому немає. США звинуватили у нападі на танкери Іран. Тегеран свою причетність до подій рішуче заперечує.

Гучні атаки ще більше посилили зростаючу напругу між Іраном та його переважно недержавними союзниками в регіоні, з одного боку, та США і його близькими партнерами – Саудівською Аравією та Ізраїлем – з іншого. Так, державний секретар США Майк Помпео звинуватив Тегеран у тому, що він "здійснив безпрецедентну атаку на світові енергетичні запаси".