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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

У депутатов каникулы: сколько готовятся потратить народные избранники

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Депутаты Верховной Рады идут в отпуск. Принимать законы они смогут еще на этой неделе. Потом – перерыв в сессии до 4 сентября. Тратить на отдых народные избранники собираются от 20 тысяч гривен до 5 тысяч долларов.

Хотя средняя зарплата нардепов составляет 16 тысяч гривен.

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Любимые места отдыха парламентариев: Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Германия.

На российско-украинской границе собирается отдыхать депутат от БПП Сергей Рудык.

Сергій Рудик

Сергей Рудык

Иван Мирошниченко, представитель "Объединение Самопомич", не будет отдыхать вовсе.

Іван Мірошниченко

Иван Мирошниченко

По его словам, семья отдохнула уже в Турции, а сам он в последние годы ездил на машине в Хорватию.

Какой отдых? Еще куча работы! И, видимо, будут перевыборы,
– рассказала депутат от "Оппозиционного блока" Татьяна Бахтеева.

Народный депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка говорит, что имеет много планов, но и очень много работы.

Сергій Рибалка

Сергей Рыбалка

Полтора миллиона гривен налогоплательщиков выделил бюджет 2017 года на отдых нардепов и работников аппарата Верховной Рады. Государство, согласно действующему законодательству, выделяет для народных избранников отпускные – две полные зарплаты.

Автор: Татьяна Шевченко
Теги: Новости Украины отдых Верховная Рада Новости политики
Источник: 24 Канал
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