У депутатов каникулы: сколько готовятся потратить народные избранники

Депутаты Верховной Рады идут в отпуск. Принимать законы они смогут еще на этой неделе. Потом – перерыв в сессии до 4 сентября. Тратить на отдых народные избранники собираются от 20 тысяч гривен до 5 тысяч долларов.

Хотя средняя зарплата нардепов составляет 16 тысяч гривен.

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Любимые места отдыха парламентариев: Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Германия.

На российско-украинской границе собирается отдыхать депутат от БПП Сергей Рудык.

Сергей Рудык

Иван Мирошниченко, представитель "Объединение Самопомич", не будет отдыхать вовсе.

Иван Мирошниченко

По его словам, семья отдохнула уже в Турции, а сам он в последние годы ездил на машине в Хорватию.

Какой отдых? Еще куча работы! И, видимо, будут перевыборы,

– рассказала депутат от "Оппозиционного блока" Татьяна Бахтеева.

Народный депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка говорит, что имеет много планов, но и очень много работы.

Сергей Рыбалка

Полтора миллиона гривен налогоплательщиков выделил бюджет 2017 года на отдых нардепов и работников аппарата Верховной Рады. Государство, согласно действующему законодательству, выделяет для народных избранников отпускные – две полные зарплаты.