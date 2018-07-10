У депутатів канікули: скільки готуються витратити народні обранці

Депутати Верховної Ради ідуть у відпустку. Ухвалювати закони вони зможуть ще цього тижня. Потім – перерва у сесії до 4 вересня. Витрачати на відпочинок народні обранці збираються від 20 тисяч гривень до 5 тисяч доларів.

Хоча середня зарплата нардепів становить 16 тисяч гривень.

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Улюблені місця відпочинку парламентарів: Об'єднані арабські емірати, Туреччина та Німеччина.

На українсько-російському кордоні збирається відпочивати депутат від БПП Сергій Рудик.



Сергій Рудик

Іван Мірошниченко, представник "Об'єднання Самопоміч", не відпочиватиме зовсім.



Іван Мірошниченко

За його словами, родина відпочила вже у Туреччині, а сам він останніми роками їздив машиною у Хорватію.

Який відпочинок? Ще купа роботи! І, мабуть, будуть перевибори,

– розповіла депутат від "Опозиційного блоку" Тетяна Бахтеєва.

Народний депутат від Радикальної партії Сергій Рибалка каже, що має багато планів, але і дуже багато роботи.



Сергій Рибалка

Півтора мільйона гривень платників податків виділив бюджет 2017 року на відпочинок нардепів та працівників апарату Верховної Ради. Держава, згідно з чинним законодавством, виділяє для народних обранців відпускні – дві повні зарплати.