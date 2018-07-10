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У депутатів канікули: скільки готуються витратити народні обранці

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Депутати Верховної Ради ідуть у відпустку. Ухвалювати закони вони зможуть ще цього тижня. Потім – перерва у сесії до 4 вересня. Витрачати на відпочинок народні обранці збираються від 20 тисяч гривень до 5 тисяч доларів.

Хоча середня зарплата нардепів становить 16 тисяч гривень.

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Улюблені місця відпочинку парламентарів: Об'єднані арабські емірати, Туреччина та Німеччина.

На українсько-російському кордоні збирається відпочивати депутат від БПП Сергій Рудик.

Сергій Рудик
Сергій Рудик

Іван Мірошниченко, представник "Об'єднання Самопоміч", не відпочиватиме зовсім.

Іван Мірошниченко
Іван Мірошниченко

За його словами, родина відпочила вже у Туреччині, а сам він останніми роками їздив машиною у Хорватію.

Який відпочинок? Ще купа роботи! І, мабуть, будуть перевибори,
– розповіла депутат від "Опозиційного блоку" Тетяна Бахтеєва.

Народний депутат від Радикальної партії Сергій Рибалка каже, що має багато планів, але і дуже багато роботи. 

Сергій Рибалка
Сергій Рибалка

Півтора мільйона гривень платників податків виділив бюджет 2017 року на відпочинок нардепів та працівників апарату Верховної Ради. Держава, згідно з чинним законодавством, виділяє для народних обранців відпускні – дві повні зарплати.

Автор: Тетяна Шевченко
Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада відпочинок
Джерело: 24 Канал
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