У Ефремова значительно больше средств, чем 33 миллиона евро, – эксперт

Персона недели – экс-регионал Александр Ефремов. Пока он сидит в СИЗО по подозрению в пособничестве сепаратистам, швейцарские правоохранители сообщили, что на счетах семьи Ефремова в этой стране они нашли и арестовали 30 миллионов швейцарских франков, а это почти 30 миллионов долларов.

Об этом сообщил в эфире 24 Канала журналист Денис Казанский, который тщательно изучал деятельность донбасской элиты.

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"Ефремов гораздо богаче, стоит только проследить его деятельность. Надо понять, что все эти деньги не могут быть легальными, так как он с 1997 года занимает различные государственные должности. Когда Ефремов стал народным депутатом, соответственно, постоянно получал зарплату. У него есть огромные состояния, которые невозможно объяснить. Открытая ситуация, что Ефремов имел отношение к "Укркоммунбанку" – это местный луганский банк, однако сейчас он ликвидирован", – отметил журналист.

По словам Казанского, в 2017 году была громкая новость, где при участии ФБР были разоблачены аферы Ефремова. Было установлено, что он миллионы франков или евро перечислял за границу именно с помощью "своего" банка. Ефремов работал на различных высоких должностях и стиль его жизни подчеркивает его серьезное состояние.

Журналист отмечает, что его реально осудить за экономические преступления, потому что дело о сепаратизме разваливается. Ефремов очень хитро действовал. Все его люди призывали создавать народные дружины, обращались к Путину, провозглашали, что они будут проводить референдум. Он стал жертвой, которую отдали на откуп экс-регионалы, следовательно, они его вообще ненавидят. Ефремов настолько недотепистый как руководитель, что он даже потерял ту фору, которая у него была.