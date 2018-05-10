У Єфремова значно більше коштів, ніж 33 мільйона євро, – експерт

Персона тижня – екс-регіонал Олександр Єфремов. Поки він сидить в СІЗО за підозрою в посібництві сепаратистам, швейцарські правоохоронці повідомили, що на рахунках родини Єфремова в цій країні вони знайшли і заарештували 30 мільйонів швейцарських франків, а це майже 30 мільйонів доларів.

Про це повідомив в ефірі 24 Каналу журналіст Денис Казанський, який ретельно вивчав діяльність донбаської еліти.

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"Єфремов набагато багатший, варто лише прослідкувати його діяльність. Треба зрозуміти, що всі ці гроші не можуть бути легальними, адже він з 1997 року займає різні державні посади. Коли Єфремов став народним депутатом, відповідно, постійно отримував зарплатню. У нього є величезні статки, які неможливо пояснити. Відкрита ситуація, що Єфремов мав стосунок до "Укркомунбанку" – це місцевий луганський банк, однак зараз він ліквідований", – зазначив журналіст.

За словами Казанського, у 2017 році була гучна новина, де за участі ФБР були викриті оборудки Єфремова. Було встановлено, що він мільйони франків чи євро перераховував за кордон саме за допомогою "свого" банку. Єфремов працював на різних високих посадах і стиль його життя підкреслює його серйозні статки.

Журналіст наголошує, що його реально засудити за економічні злочини, бо справа про сепаратизм розвалюється. Єфремов дуже хитро діяв. Усі його люди закликали створювати народні дружини, зверталися до Путіна, проголошували, що вони будуть проводити референдум. Він став жертвою, яку віддали на відкуп екс-регіонали, відтак, вони його взагалі ненавидять. Єфремов настільки нездарний як керівник, що він навіть втратив ту фору, яка в нього була.