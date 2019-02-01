У Яценюка и Мартыненко есть проплаченные интернет-боты: расследование журналистов

Интернет-боты со страниц фейковых аккаунтов искажали общественное мнение в интересах бывшего премьер-министра и лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка и экс-нардепа и фигуранта дела НАБУ Николая Мартыненко.

В распоряжении редакции программы "Схемы" оказался отчет за 2015 год о проделанной ботами работе в соцсети за определенный период времени. В отчете подробно описано, под какими постами о Яценюке и его однопартийцах организованы ненастоящие пользователи. Эти пользователи и являются ботами, которые оставляли свои отзывы в защиту политиков от критики или "останавливали негатив".

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В отчете есть таблица, где четко подсчитано, сколько комментариев от общего количества под постом – работа ботов. Например, под постом на тот момент премьер-министра Яценюка о членстве Украины в НАТО и Евросоюзе боты оставили 271 комментарий.



Количество комментариев ботов под постом Яценюка

Журналисты проанализировали комментарии и по принципу, указанному в отчете – выражение поддержки и перевод внимания на президента, – выследили заказные комментарии.

"Сегодня действительно нужно быть четкими в своих позициях и указать вектор развития не только народу, но и прежде всего Европе! Так что, считаю, у нас хорошие перспективы для будущего", – говорится в одном из сообщений ботов.

"Президент уже показал свой вектор развития. Через год после выборов мы увидели, что ничего, кроме собственного бизнеса, его не интересует", – пишет другой бот.



Сообщения ботов в пользу Яценюка

Что касается страниц людей, которые под приведенными постами, в частности, Яценюка, оставляли комментарии, то одним из "симпатиков" политика в Facebook является человек под именем Павел Щирый. В 2015-2016 годах он комментировал не только сообщения Яценюка и его политсилы, но и те, где о них упоминали. Одним из таких сообщений является журналистское расследованиями.

В частности, под постом относительно сюжета "Схем" о том, как Яценюку патрульные обеспечивают беспрепятственный проезд, пока киевляне стоят в пробках, Щирый написал такой комментарий: "Тогда давайте, чтобы всех в одинаковые условия поставить, запретим пожарным, полиции, криминалистам и военным ездить в качественных авто, да еще и с "мигалками". Пусть тоже стоят в тянучках! И тогда все будут в равных условиях, особенно экстренные больные в "скорых".

Журналисты выяснили, что на фото профиля пользователя Павла Щирого изображен на самом деле музыкант из Молдовы Всеволод Королюк. Сам он в комментарии журналистам опроверг какую-либо причастность к этому аккаунту и заверил, что совершенно не интересуется политикой.

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Один из "сторонников" Яценюка использовал фото молдавского музыканта

Кроме того, ряд аккаунтов, которые "симпатизировали" Яценюку как премьеру, сегодня горячо комментируют сообщения, которые касаются "Народного фронта". Эти пользователи до сих пор и в основном являются сторонниками экс-нардепа от этой политсилы Николая Мартыненко.

Например, Мария Блинчук из Чернигова в 2015-2016 годах активно комментировала публикации Яценюка, а в 2018 году уже присоединилась к дискуссии в деле Мартыненко. К слову, в 2017 году во время рассмотрения вопроса об избрании судом меры пресечения Мартыненко впервые прозвучало официальное упоминание о ботах "Народного фронта".



Іинтернет-бот, который комментировал посты про Яценюка и Мартыненко

Іинтернет-бот, который комментировал посты про Яценюка и Мартыненко

В пресс-службе Яценюка журналистов заверили, что он не причастен к работе ботов: "Наша команда не использовала технологий с привлечением комментаторов с фейковых аккаунтов ни во времена премьерства Арсения Яценюка, ни при каких других обстоятельствах".