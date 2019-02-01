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      У Яценюка и Мартыненко есть проплаченные интернет-боты: расследование журналистов

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      Яценюк и Мартыненко пользовались услугами проплаченных интернет-ботов
      Яценюк и Мартыненко пользовались услугами проплаченных интернет-ботов / Фото из открытых источников

      Интернет-боты со страниц фейковых аккаунтов искажали общественное мнение в интересах бывшего премьер-министра и лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка и экс-нардепа и фигуранта дела НАБУ Николая Мартыненко.

      В распоряжении редакции программы "Схемы" оказался отчет за 2015 год о проделанной ботами работе в соцсети за определенный период времени. В отчете подробно описано, под какими постами о Яценюке и его однопартийцах организованы ненастоящие пользователи. Эти пользователи и являются ботами, которые оставляли свои отзывы в защиту политиков от критики или "останавливали негатив".

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      В отчете есть таблица, где четко подсчитано, сколько комментариев от общего количества под постом – работа ботов. Например, под постом на тот момент премьер-министра Яценюка о членстве Украины в НАТО и Евросоюзе боты оставили 271 комментарий.

      Яценюк боти інтернет розслідування
      Количество комментариев ботов под постом Яценюка

      Журналисты проанализировали комментарии и по принципу, указанному в отчете – выражение поддержки и перевод внимания на президента, – выследили заказные комментарии.

      "Сегодня действительно нужно быть четкими в своих позициях и указать вектор развития не только народу, но и прежде всего Европе! Так что, считаю, у нас хорошие перспективы для будущего", – говорится в одном из сообщений ботов.

      "Президент уже показал свой вектор развития. Через год после выборов мы увидели, что ничего, кроме собственного бизнеса, его не интересует", – пишет другой бот.

      Боти Яценюк
      Сообщения ботов в пользу Яценюка

      Что касается страниц людей, которые под приведенными постами, в частности, Яценюка, оставляли комментарии, то одним из "симпатиков" политика в Facebook является человек под именем Павел Щирый. В 2015-2016 годах он комментировал не только сообщения Яценюка и его политсилы, но и те, где о них упоминали. Одним из таких сообщений является журналистское расследованиями.

      В частности, под постом относительно сюжета "Схем" о том, как Яценюку патрульные обеспечивают беспрепятственный проезд, пока киевляне стоят в пробках, Щирый написал такой комментарий: "Тогда давайте, чтобы всех в одинаковые условия поставить, запретим пожарным, полиции, криминалистам и военным ездить в качественных авто, да еще и с "мигалками". Пусть тоже стоят в тянучках! И тогда все будут в равных условиях, особенно экстренные больные в "скорых".

      Журналисты выяснили, что на фото профиля пользователя Павла Щирого изображен на самом деле музыкант из Молдовы Всеволод Королюк. Сам он в комментарии журналистам опроверг какую-либо причастность к этому аккаунту и заверил, что совершенно не интересуется политикой.

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      боти Яценюк
      Один из "сторонников" Яценюка использовал фото молдавского музыканта

      Кроме того, ряд аккаунтов, которые "симпатизировали" Яценюку как премьеру, сегодня горячо комментируют сообщения, которые касаются "Народного фронта". Эти пользователи до сих пор и в основном являются сторонниками экс-нардепа от этой политсилы Николая Мартыненко.

      Например, Мария Блинчук из Чернигова в 2015-2016 годах активно комментировала публикации Яценюка, а в 2018 году уже присоединилась к дискуссии в деле Мартыненко. К слову, в 2017 году во время рассмотрения вопроса об избрании судом меры пресечения Мартыненко впервые прозвучало официальное упоминание о ботах "Народного фронта".

      боти Яценюк
      Іинтернет-бот, который комментировал посты про Яценюка и Мартыненко

      боти Яценюк Мартиненко Народний фронт

      Іинтернет-бот, который комментировал посты про Яценюка и Мартыненко

      В пресс-службе Яценюка журналистов заверили, что он не причастен к работе ботов: "Наша команда не использовала технологий с привлечением комментаторов с фейковых аккаунтов ни во времена премьерства Арсения Яценюка, ни при каких других обстоятельствах".

      Теги: Новости Украины Новости политики Российская пропаганда Журналисты СМИ Расследования Соцсети Интернет Народный фронт Николай Мартыненко Арсений Яценюк
      Источник: 24 Канал
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