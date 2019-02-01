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      У Яценюка та Мартиненка є проплачені інтернет-боти: розслідування журналістів

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      Яценюк та Мартиненко користувалися послугами проплачених інтернет-ботів
      Яценюк та Мартиненко користувалися послугами проплачених інтернет-ботів / Фото з відкритих джерел

      Інтернет-боти зі сторінок фейкових акаунтів спотворювали громадську думку в інтересах колишнього прем’єр-міністра і лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка та екс-нардепа і фігуранта справи НАБУ Миколи Мартиненка.

      У розпорядженні редакції програми "Схеми" опинився звіт від 2015 року про виконану ботами роботу в соцмережі за певний період часу. У звіті детально описано, під якими постами про Яценюка та його однопартійців організовані несправжні користувачі. Ці користувачі і є ботами, які залишали свої відгуки на захист політиків від критики чи "зупиняли негатив".

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      У звіті є таблиця, де чітко підраховано, скільки коментарів від загальної кількості під постом – робота ботів. Наприклад, під дописом на той момент прем’єр-міністра Яценюка про членство України в НАТО і Євросоюзі боти залишили 271 коментар.

      Яценюк боти інтернет розслідування
      Кількість коментарів ботів під дописом Яценюка

      Журналісти проаналізували коментарі і за принципом, зазначеним у звіті – висловлення підтримки та переведення уваги на президента, – вистежили замовні коментарі.

      "Сьогодні справді потрібно бути чіткими у своїх позиціях і вказати вектор розвитку не лише народу, але й перш за все Європі! Так що, вважаю, у нас хороші перспективи для майбутнього", – мовиться в одному з дописів ботів.

      "Президент уже показав свій вектор розвитку. Через рік після виборів ми побачили, що нічого, окрім власного бізнесу, його не цікавить", – пише інший бот.

      Боти Яценюк
      Дописи ботів на користь Яценюка

      Щодо сторінок людей, які під наведеними постами, зокрема, Яценюка, залишали коментарі, то одним із "симпатиків" політика у Facebook є особа під іменем Павло Щирий. У 2015-2016 років він коментував не лише дописи Яценюка і його політсили, але й ті, де про них згадували. Одним із таких дописів є журналістське розслідуваннями.

      Зокрема, під постом щодо сюжету "Схем" про те, як Яценюку патрульні забезпечують безперешкодний проїзд, допоки кияни стоять у заторах, Щирий написав такий коментар: "Тоді давайте, щоб усіх в однакові умови поставити, заборонимо пожежникам, поліції, криміналістам і військовим їздити в якісних авто, та ще і з "мігалками". Хай теж стоять у тягнучках! І тоді усі будуть у рівних умовах, особливо екстрені хворі в "швидких".

      Журналісти з’ясували, що на фото профілю користувача Павла Щирого зображений насправді музикант із Молдови Всеволод Королюк. Сам він у коментарі журналістам заперечив будь-яку причетність до цього акаунта та запевнив, що абсолютно не цікавиться політикою.

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      боти Яценюк
      Один із "прихильників" Яценюка використав фото молдовського музиканта

      Окрім того, низка акаунтів, що "симпатизували" Яценюкові як прем’єрові, на сьогодні палко коментують дописи, що стосуються "Народного фронту". Ці користувачі досі та здебільшого є прибічниками екс-нардепа від цієї політсили Миколи Мартиненка.

      Наприклад, Марія Блинчук із Чернігова у 2015-2016 роках активно коментувала публікації Яценюка, а у 2018 році вже приєдналася до дискусії у справі Мартиненка. До слова, у 2017 році під час розгляду питання про обрання судом запобіжного заходу Мартиненку вперше пролунала офіційна згадка про ботів "Народного фронту".

      боти Яценюк
      Інтернет-бот, який коментував пости про Яценюка та Мартиненка

      боти Яценюк Мартиненко Народний фронт

      Інтернет-бот, який коментував пости про Яценюка та Мартиненка

      У прес-службі Яценюка журналістів запевнили, що він не причетний до роботи ботів: "Наша команда не використовувала технологій із залученням коментаторів з фейкових акаунтів ні за часів прем’єрства Арсенія Яценюка, ні за жодних інших обставин".

      Теги: Новини України Новини політики Російська пропаганда Арсеній Яценюк Микола Мартиненко Народний фронт Інтернет Соцмережі Розслідування ЗМІ Журналісти
      Джерело: 24 Канал
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