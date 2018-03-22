У Кабмина заберут 900 объектов недвижимости под приватизацию, – Нефедов

Министерство экономического развития и торговли планирует приватизировать 900 объектов недвижимости, которые сейчас находятся в распоряжении Кабинета Министров Украины.

Об этом в прямом эфире 24 Канала заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Сейчас мы считаем, что принципиально можно приватизировать в ближайшее время около 900 объектов из тех, которые находятся под Кабинетом Министров Украины. Но из этих 900 объектов сейчас разрешены к приватизации около 250. То есть с ними мы сейчас и будем работать", – отметил он.

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По его словам, среди них в списке на приватизацию могут оказаться Одесский припортовый завод, "Центрэнерго", "Турбоатом", "Электротяжмаш", доли в дистрибуционных енергентичних компаниях, доли в украинских государственных банках, например, "Укргазбанка" или "Сбербанка".

"Сейчас мы не увеличивали количество объектов, которые можно приватизировать. Мы так и объясняли нардепам, что мы сначала хотим починить мотор приватизации, а уже после того, как мы покажем результат на тех объектах, которые сейчас разрешены к приватизации, то после этого мы придем в парламент и снова будем просить долить в этот мотор топлива", – добавил Нефедов.