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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

У Кабміну заберуть 900 об'єктів нерухомості під приватизацію, – Нефьодов

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Максим Нефьодов
Максим Нефьодов / 24 Канал

Міністерство економічного розвитку та торгівлі планує приватизувати 900 об'єктів нерухомості, які наразі перебувають у розпорядженні Кабінету Міністрів України.

Про це в прямому ефірі 24 Каналу заявив перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов.

"Наразі ми вважаємо, що принципово можна приватизувати найближчим часом близько 900 об'єктів з тих, які перебувають під Кабінетом Міністрів України. Але з цих 900 об'єктів зараз дозволено до приватизації близько 250-ти. Тобто з ними ми зараз і будемо працювати", – зазначив він.

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За його словами, серед них у списку на приватизацію можуть опинитися Одеський припортовий завод, "Центренерго", "Турбоатом", "Електроважмаш", долі в дистрибуційних енергентичних компаніях, долі в українських державних банках, наприклад, "Укргазбанку" чи "Ощадбанку".

"Наразі ми не збільшували кількість об'єктів, які можна приватизувати. Ми так і пояснювали нардепам, що ми спочатку хочемо полагодити мотор приватизації, а вже після того, як ми покажемо результат на тих об'єктах, які зараз дозволені до приватизації, то після цього ми прийдемо в парламент знову і будемо просити долити в цей мотор палива", – додав Нефьодов.

Теги: Приватизація Новини України Нерухомість Міністерство економічного розвитку і торгівлі Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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