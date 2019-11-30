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      В Канаде мужчина пытался наехать на прохожих на пожарной машине: фото, видео

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      В Канаде мужчина пытался наехать на прохожих на пожарной машине / i.cbc.ca

      Неизвестный мужчина пытался наехать на прохожих на пожарной машине, никто не пострадал. Инцидент произошел 29 ноября в канадском городе Виннипег.

      Правоохранители не рассматривают инцидент как теракт, пишет CBC. Пожарную машину преследовали 14 полицейских машин.

      Кстати: Полиция застрелила мужчину, который устроил смертельную резню в Лондоне: фото

      Злоумышленник угнал пожарную машину, когда она прибыла на вызов о ДТП. После этого мужчина поехал в торговый центр и Центральный парк, где пытался наехать на прохожих.

      Мужчина попытался сбежать, но пожарная машина сломалась и остановилась на проспекте Ассинибойн.

      канада пожежна машина поліція терактПравоохранители задержали злоумышленника/ Фото: УПП

      канада теракт пожежна машина поліція

      Пожарная машина сломалась/ фото: СВС

      Правоохранители уже задержали злоумышленника. Они выясняют все обстоятельства происшествия.

      В Канаде мужчина пытался наехать на прохожих на пожарной машине: смотрите видео

      Отметим, что 29 ноября на Лондонском мосту произошла стрельба из-за нападения неизвестного мужчины на прохожих. Погибли 2 человека, нападавшего застрелила полиция. В этот же день в центре нидерландской Гааги неизвестный атаковал ножом всех, кто попадался ему под руку. Много несовершеннолетних получили ранения.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Транспорт Полиция Канада
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