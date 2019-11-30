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      У Канаді чоловік намагався наїхати на перехожих на пожежній машині: фото, відео

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      У Канаді чоловік намагався наїхати на перехожих на пожежній машині / i.cbc.ca

      Невідомий чоловік намагався наїхати на перехожих на пожежній машині, ніхто не постраждав. Інцидент трапився 29 листопада у канадському місті Вінніпег.

      Правоохоронці не роглядають інцидент як теракт, пише CBC. Пожежну машину переслідували 14 поліцейських машин.

      До речі: Поліція застрелила чоловіка, який влаштував смертельну різанину у Лондоні: фото

      Зловмисник викрав пожежну машину, коли вона прибула на виклик про ДТП. Після цього чоловік поїхав до торгового центру та Центрального парку, де намагався наїхати на перехожих.

      Чоловік спробував втікти, але пожежна машина зламалася та зупинилася на проспекті Ассінібойн.

      канада пожежна машина поліція теракт
      Правоохоронці затримали зловмисника/ Фото: СВС

      канада теракт пожежна машина поліція
      Пожежна машина зламалася/ Фото: СВС

      Правоохоронці уже затримали зловмисника. Вони з’ясовують усі обставини події.

      У Канаді чоловік намагався наїхати на перехожих на пожежній машині: дивіться відео

      Зауважимо, що 29 листопада на Лондонському мосту сталася стрілянина через напад невідомого чоловіка на перехожих. Загинуло 2 людей, нападника застрелила поліція. Цього ж дня у центрі нідерландської Гааги невідомий атакував ножем усіх, хто траплявся йому під руку. Багато неповнолітніх отримали поранення.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Поліція Канада Транспорт
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