У Канаді чоловік намагався наїхати на перехожих на пожежній машині: фото, відео

Невідомий чоловік намагався наїхати на перехожих на пожежній машині, ніхто не постраждав. Інцидент трапився 29 листопада у канадському місті Вінніпег.

Правоохоронці не роглядають інцидент як теракт, пише CBC. Пожежну машину переслідували 14 поліцейських машин.

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Зловмисник викрав пожежну машину, коли вона прибула на виклик про ДТП. Після цього чоловік поїхав до торгового центру та Центрального парку, де намагався наїхати на перехожих.

Чоловік спробував втікти, але пожежна машина зламалася та зупинилася на проспекті Ассінібойн.



Правоохоронці затримали зловмисника/ Фото: СВС



Пожежна машина зламалася/ Фото: СВС

Правоохоронці уже затримали зловмисника. Вони з’ясовують усі обставини події.

У Канаді чоловік намагався наїхати на перехожих на пожежній машині: дивіться відео

Зауважимо, що 29 листопада на Лондонському мосту сталася стрілянина через напад невідомого чоловіка на перехожих. Загинуло 2 людей, нападника застрелила поліція. Цього ж дня у центрі нідерландської Гааги невідомий атакував ножем усіх, хто траплявся йому під руку. Багато неповнолітніх отримали поранення.