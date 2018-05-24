У кого заберет голоса Иво Бобул: социолог рассказала о неожиданном сценарии

Иво Бобул не слишком популярен сегодня среди украинцев. Однако вполне может отобрать у кого-то из лидеров президентской гонки полпроцента голосов, и это повлияет на конечный результат.

Такое мнение телеканалу "24" высказала директор фонда "Демократические инициативы" имени Кучерива Ирина Бекешкина.

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Когда между главными будущими претендентами на пост президента небольшая разница в голосах, то появление новых кандидатов размывает электоральное поле. Как показывают соцопросы, со второго места можно легко переместись на четвертое. Многое зависит от списка кандидатов, которого пока нет. Чем больше кандидатов, тем меньше процентов у лидеров. Для кого-то из них полпроцента могут стать решающими,

– подчеркивает Ирина Бекешкина.

В то же время, по ее словам, не факт, что Бобул, Вакарчук и Зеленский будут баллотироваться. Иво Бобул, по словам Бекешкиной, мог сделать заявление, чтобы привлечь к себе внимание. О нем в последнее время мало кто вспоминал, а теперь все говорят. Но, считает социолог, за Бобула проголосуют разве что члены его семьи. Кроме того, специалист также отметила, что и у Вакарчука, и Зеленского могут резко сократиться проценты. Сейчас их поддержат те, кто хочет новых лидеров, в основном молодежь, которая не очень активно идет на выборы.

Напомним, в 2019 году в Украине состоятся выборы Президента Украины. Согласно соцопросам, сейчас лидерами симпатий украинцев являются Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. При этом шансы Порошенко на победу в выборах президента в 2019 году уменьшаются с каждым месяцем. Если раньше он без проблем проходил во второй тур, а дальше все зависело от "спарринг-партнера", то сегодня отдельные социологические опросы ставят под вопрос даже участие действующего президента во втором туре выборов-2019.

22 мая известный украинский певец и композитор, народный артист Украины Иво Бобул заявил, что намерен участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2019 году и уже начинает собирать деньги на избирательную кампанию.

Кто такой Иво Бобул?

Советский и украинский певец, композитор, народный артист Украины. Преподаватель Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств. Награжден Орденом князя Ярослава Мудрого V степени (2003), Орден "За заслуги" (Украина) (2013). Часто ездит с концертами в украинские военные части на Донбасс.

Представьте, что не только Бобул и Винник, а и другие звезды эстрады пойдут в президенты. Смотрите в видео, что из этого получится: