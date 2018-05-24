У кого забере голоси Іво Бобул: соціолог розповіла про неочікуваний сценарій

Іво Бобул не надто популярний сьогодні серед українців. Однак цілком може відібрати в когось із лідерів президентських перегонів піввідсотка голосів, і це вплине на кінцевий результат.

Таку думку 24 каналу висловила директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Кучеріва Ірина Бекешкіна.

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Коли між головними майбутніми претендентами на пост президента невелика різниця в голосах, то поява нових кандидатів розмиває електоральне поле. Як показують соцопитування, з другого місця можна легко перемістися на четверте. Багато залежить від списку кандидатів, якого поки немає. Чим більше кандидатів, тим менше відсотків у лідерів. Для когось з них півідстока можуть стати вирішальними,

– наголошує Ірина Бекешкіна.

Водночас, за її словами, не факт, що Бобул, Вакарчук і Зеленський балотуватимуться. Іво Бобул, за словами Бекешкіної, міг зробити заяву, щоб привернути до себе увагу. Про нього останнім часом мало хто згадував, а тепер всі говорять. Але, вважає соціолог, за Бобула проголосують хіба що члени його родини. Крім того, фахівець також зазначила, що і у Вакарчука, і Зеленського можуть різко скоротитися відсотки. Зараз їх підтримають ті, хто хоче нових лідерів, здебільшого молодь, яка не дуже активно йде на вибори.

Нагадаємо, в 2019 році в Україні відбудуться вибори Президента України. Згідно з соцопитуваннями, наразі лідерами симпатій українців є Юлія Тимошенко і Петро Порошенко. При цьому шанси Порошенка на перемогу у виборах президента у 2019 році зменшуються з кожним місяцем. Якщо раніше він без проблем проходив у другий тур, а далі все залежало від "спаринг-партнера", то сьогодні окремі соціологічні опитування ставлять під питання навіть участь чинного президента у другому турі виборів-2019.



22 травня відомий український співак та композитор, народний артист України Іво Бобул заявив, що має намір брати участь у наступних президентських виборах, які відбудуться у 2019 році і вже починає збирати гроші на виборчу кампанію.

Хто такий Іво Бобул?Радянський та український співак, композитор, народний артист України". Викладач Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. Нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2003), та Орден "За заслуги" (Україна) (2013). Часто їздить з концертами до українських військових частин на Донбас.

Уявіть, що не тільки Бобул і Винник, а й інші зірки естради підуть в президенти. Дивіться у відео, що з цього вийде: