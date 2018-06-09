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В Конгресс США внесли резолюцию о Голодоморе

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Голодомор
Голодомор / 24 Канал

В Палате представителей Конгресса США представлена резолюция в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Читайте также: Еще один штат в США признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом, - посольство

"Документ является зеркальной версии резолюции, внесенной на рассмотрение Сената в марте этого года. В документе отмечается, что события 1932-1933 гг. В Украине были спланированной акцией сталинского тоталитарного режима, которая была направлена против украинского народа и была геноцидом", – говорится в сообщении.

Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.

Теги: Новости политики Новости США Голодомор Новости Украины
Источник: 24 Канал
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