В Конгресс США внесли резолюцию о Голодоморе

В Палате представителей Конгресса США представлена резолюция в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Читайте также: Еще один штат в США признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом, - посольство

"Документ является зеркальной версии резолюции, внесенной на рассмотрение Сената в марте этого года. В документе отмечается, что события 1932-1933 гг. В Украине были спланированной акцией сталинского тоталитарного режима, которая была направлена против украинского народа и была геноцидом", – говорится в сообщении.

Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.