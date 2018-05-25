Еще один штат в США признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом, – посольство

Американский штат Миссури присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа. Так, соответствующие решения уже приняли в 11 штатах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили в посольстве Украины в США.

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Спасибо народу США за солидарность и поддержку Украины в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, которые умерли от произвола режима Сталина,

– говорится в сообщении дипведомства.

Отмечается, что Миссури стал 11 штатом, который присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа.

Напомним, в марте американский штат Массачусетс присоединился к признанию Голодомора геноцидом. Соответствующую прокламацию выдал его губернатор Чарльз Бейкер.