По словам командира второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрия Кухарчука, наступательные действия велись в течение трех суток, сейчас продолжаются стабилизационные действия.
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Увеличились ли потери ВСУ во время наступления
Военный отметил, что во время наступления, если его проводить разумно, потери у наступающей стороны всегда гораздо меньше, чем в обороне.
Кухарчук подчеркнул, что особенность контратаки ВСУ на Харьковщине заключается в том, что ее осуществляли силами в два с половиной раза меньше сил противника. Кроме того, наши воины имели меньше средств поражения, чем враг.
Кухарчук отметил, что благодаря хорошему планированию операции удалось провести ее с маленькими потерями, несмотря на превосходящие силы россиян.
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В свою очередь захватчики пытаются нанести бригаде потери в личном составе, поражая наших бойцов с помощью артиллерии, с помощью FPV.
"Понятное дело, что такие вещи не происходят бескровно, не происходят очень просто", – отметил командир.
В то же время он повторил, что мудрое планирование позволяет минимизировать потери.
Мы должны помнить, что победа невозможна без наступления, победа невозможна в обороне,
– подчеркнул Кухарчук.
К слову, на фоне контратаки ВСУ на Харьковщине Россия перебрасывает туда войска.