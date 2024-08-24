Среди прочего, стало понятно, что Путин не имеет никакого "козыря в рукаве". То есть подготовленных резервов, которые можно отправить на новый фронт. Как Россия пытается замылить всем глаза, 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Советуем посмотреть Вычеркнутые империей․ Как незаконченный бунт привел к уничтожению группы "Вагнера"

У России нет резервов

The New York Times пишут, что Россия хочет использовать наступление Вооруженных Сил Украины в Курской области как возможность для достижения собственных целей. В частности, в Донецкой области. Кроме того, журналисты отмечают, что битва в российском регионе только начинается. Мол, темпы продвижения Сил обороны дают Владимиру Путину время для подготовки ответного удара.

Так, говорят, что Путин дал приказ до 1 октября вытеснить украинских военных с Курщины.

Ситуация на Курщине очень показательна, ведь показывает, что у России сейчас нет готовых боеспособных резервов, которые бы Путин мог быстро использовать. Более того, он вообще не знает, кому доверять, поэтому поехал к Кадырову просить об охране,

– отметил Александр Мусиенко.

Действительно, на фоне активных боев в Курской области Путин посетил Азербайджан, а затем, впервые с 2011 года, приехал в Чечню. Там он, к слову, встретился с добровольцами, которые должны отправиться на войну с Украиной. Это в очередной раз указывает на нехватку живой силы в России.

"Западные СМИ говорят, что России хватит ресурса. У меня вопрос с чего делают такие выводы? Если сейчас им даже на Курщину сил и средств не хватает. На что им хватит ресурса? Чтобы воевать под Покровском еще несколько месяцев? Оценка возможностей России как была завышена со стороны западных медиа, так и остается", – отметил Мусиенко.

В России создали новые группы войск

Для того, чтобы хотя бы делать видимость серьезной подготовки, российские власти решили создать группировку "Белгород", "Брянск" и "Курск". Однако есть нюанс.

Создание этих трех армий – это второстепенная вещь, отвлечение внимания. Дело в том, что такие группы войск существовали. Наступательная группировка войск, которая готовилась в Судже и из Суджи должна была атаковать Сумщину в конце апреля, называлась "Курск". Ничего нового здесь нет,

– объяснил Мусиенко.

Позже Россия создала Ленинградский военный округ – группировку войск "Север" – объединив весь контингент российских войск, который находился в приграничных с Украиной областях. То есть эти же группировки "Белгород", "Брянск" и "Курск".

"Это отвлечение внимания, потому что вместо решения реальных проблем, вместо того, чтобы останавливать украинские войска, снимать собственные с Востока Украины, Путин отвлекает внимание на второстепенные вещи. Мол, создали новые группы войск, значит все должно измениться", – подчеркнул Мусиенко.

Пока нет подтверждений, что эти "новые" группировки активно пополнять силами, за исключением тех, которые россияне уже сняли с Донетчины.

На самом деле в Кремле не так много вариантов, где найти силы. Им остается либо привлечь большое количество срочников, или снимать боеспособные подразделения с фронтов в Украине.