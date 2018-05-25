Ще один штат у США визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом, – посольство

Американський штат Міссурі приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом проти українського народу. Так, відповідні рішення вже ухвалили в 11 штатах.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили у посольстві України в США.

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Дякуємо народу США за солідарність та підтримку України у відновленні історичної справедливості у пам'ять про мільйони жертв, які померли від свавілля режиму Сталіна,

– йдеться у повідомленні дипустанови.

Зазначається, що Міссурі став 11 штатом, який приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом проти українського народу.

Нагадаємо, у березні американський штат Массачусетс приєднався до визнання Голодомору геноцидом. Відповідну прокламацію видав його губернатор Чарльз Бейкер.

