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Ще один штат у США визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом, – посольство

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У штаті Міссурі визнали Голодомор в Україні геноцидом
У штаті Міссурі визнали Голодомор в Україні геноцидом / dt.ua

Американський штат Міссурі приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом проти українського народу. Так, відповідні рішення вже ухвалили в 11 штатах.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили у посольстві України в США.

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Дякуємо народу США за солідарність та підтримку України у відновленні історичної справедливості у пам'ять про мільйони жертв, які померли від свавілля режиму Сталіна,
– йдеться у повідомленні дипустанови.

Зазначається, що Міссурі став 11 штатом, який приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом проти українського народу.

Нагадаємо, у березні американський штат Массачусетс приєднався до визнання Голодомору геноцидом. Відповідну прокламацію видав його губернатор Чарльз Бейкер.
 

Теги: Новини України Новини політики Голодомор Новини США
Джерело: 24 канал
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