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У Конгрес США внесли резолюцію про Голодомор

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Голодомор
Голодомор / 24 Канал

У Палаті представників Конгресу США представлена ​​резолюція в якій Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.

Про це повідомляє посольство України в США.

Читайте також: Ще один штат у США визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом, – посольство

"Документ є дзеркальною версією резолюції, внесеної на розгляд Сенату в березні цього року. У документі наголошується, що події 1932-1933 рр. в Україні були спланованою акцією сталінського тоталітарного режиму, яка була спрямована проти українського народу і була геноцидом", – йдеться в повідомленні.

Проект резолюції засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу.

Висловлюються найглибші співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, а також міститься заклик до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Голодомор
Джерело: 24 Канал
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