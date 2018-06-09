У Конгрес США внесли резолюцію про Голодомор
У Палаті представників Конгресу США представлена резолюція в якій Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.
Про це повідомляє посольство України в США.
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"Документ є дзеркальною версією резолюції, внесеної на розгляд Сенату в березні цього року. У документі наголошується, що події 1932-1933 рр. в Україні були спланованою акцією сталінського тоталітарного режиму, яка була спрямована проти українського народу і була геноцидом", – йдеться в повідомленні.
Проект резолюції засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу.
Висловлюються найглибші співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, а також міститься заклик до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії.