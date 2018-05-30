В Кремле прокомментировали причастность России к убийству Аркадия Бабченко

У Путина назвали возможную причастность Российской Федерации к убийству накануне в Киеве журналиста Аркадия Бабченко "русофобским сотрясением воздуха".

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков впервые прокомментировал убийство Аркадия Бабченко, передает "УНИАН".

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"Произошла трагедия. Погиб гражданин РФ, у него большая семья, которая потеряла кормильца. Мы сочувствуем родным и близким", – сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия осуждает убийство Бабченко и надеется на "настоящее, а не показное расследование с целью выявления тех, кто за этим убийством стоит".

Кроме того, представитель Путина добавил, что представители СМИ якобы не могут чувствовать себя в безопасности, работая в Украине.

В последнее время Украина, к сожалению, становится очень опасным местом для работы журналистов. Мы знаем, что там гибнет много людей, много журналистов, журналистов выгоняют из страны, журналистов за журналистскую деятельность бросают в застенки. Мы считаем это недопустимым и считаем, что это должно быть темой для очень жесткой международной реакции, которая побудит украинскую власть на действенные меры с целью исправления ситуации,

– добавил Песков.

По его словам, заявления украинской стороны о причастности России к убийству Аркадия Бабченко – это "вершина цинизма на фоне такого жесткого убийства. Это русофобские сотрясения воздуха вместо того, чтобы говорить о проведении тщательного и беспристрастного расследования".

Напомним, российского журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в Киеве в собственном доме. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. Основными версиями следствия является профессиональная деятельность и гражданская позиция.



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Кто такой Аркадий Бабченко?

Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года уехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украине. С октября 2017 года работал ведущим на телеканале ATR. Ему был 41 год.