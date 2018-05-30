У Кремлі прокоментували причетність Росії до вбивства Аркадія Бабченка

У Путіна назвали можливу причетність Російської Федерації до вбивства напередодні у Києві журналіста Аркадія Бабченка "русофобським стрясанням повітря".

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков вперше прокоментував вбивство Аркадія Бабченка, передає "УНІАН".

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"Сталася трагедія. Загинув громадянин РФ, у нього велика родина, яка втратила годувальника. Ми співчуваємо рідним і близьким", – сказав він.

Пєсков наголосив, що Росія засуджує вбивство Бабченка і сподівається на "справжнє, а не показне розслідування з метою виявлення тих, хто за цим вбивством стоїть".

Окрім того, речник Путіна додав, що представники ЗМІ нібито не можуть почуватися у безпеці, працюючи в Україні.

Останнім часом Україна, на жаль, стає дуже небезпечним місцем для роботи журналістів. Ми знаємо, що там гине багато людей, багато журналістів, журналістів виганяють з країни, журналістів за журналістську діяльність кидають у катівні. Ми вважаємо це неприпустимим і вважаємо, що це має бути темою для дуже жорсткої міжнародної реакції, яка спонукатиме українську владу на дієві заходи з метою виправлення ситуації,

– додав Пєсков.

За його словами, заяви української сторони про причетність Росії до вбивства Аркадія Бабченка – це "вершина цинізму на тлі такого жорсткого вбивства. Це русофобськи стрясати повітря замість того, щоб говорити про проведення ретельного та неупередженого розслідування".

Нагадаємо, російського журналіста Аркадія Бабченка вбили ввечері 29 травня у Києві у власному помешканні. Невідомий кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину. Основними версіями слідства є професійна діяльність і громадянська позиція.



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Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR. Йому був 41 рік.