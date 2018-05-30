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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

У Кремлі прокоментували причетність Росії до вбивства Аркадія Бабченка

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У Путіна вперше прокоментували вбивство журналіста Аркадія Бабченка
У Путіна вперше прокоментували вбивство журналіста Аркадія Бабченка / radiosvoboda.org

У Путіна назвали можливу причетність Російської Федерації до вбивства напередодні у Києві журналіста Аркадія Бабченка "русофобським стрясанням повітря".

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков вперше прокоментував вбивство Аркадія Бабченка, передає "УНІАН". 

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"Сталася трагедія. Загинув громадянин РФ, у нього велика родина, яка втратила годувальника. Ми співчуваємо рідним і близьким", – сказав він.

Пєсков наголосив, що Росія засуджує вбивство Бабченка і сподівається на "справжнє, а не показне розслідування з метою виявлення тих, хто за цим вбивством стоїть".

Окрім того, речник Путіна додав, що представники ЗМІ нібито не можуть почуватися у безпеці, працюючи в Україні.

Останнім часом Україна, на жаль, стає дуже небезпечним місцем для роботи журналістів. Ми знаємо, що там гине багато людей, багато журналістів, журналістів виганяють з країни, журналістів за журналістську діяльність кидають у катівні. Ми вважаємо це неприпустимим і вважаємо, що це має бути темою для дуже жорсткої міжнародної реакції, яка спонукатиме українську владу на дієві заходи з метою виправлення ситуації,
– додав Пєсков.

За його словами, заяви української сторони про причетність Росії до вбивства Аркадія Бабченка – це "вершина цинізму на тлі такого жорсткого вбивства. Це русофобськи стрясати повітря замість того, щоб говорити про проведення ретельного та неупередженого розслідування".

Нагадаємо, російського журналіста Аркадія Бабченка вбили ввечері 29 травня у Києві у власному помешканні. Невідомий кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину. Основними версіями слідства є професійна діяльність і громадянська позиція.

24 канал стежить за ситуацією. Усі найсвіжіші новини про вбивство Аркадія Бабченка читайте в онлайні.

Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR. Йому був 41 рік.

 

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії журналісти Вбивство Аркадія Бабченка Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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