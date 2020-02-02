В квартире боевика, которого в декабре обменяли, нашли целый арсенал оружия: фото
Полиция провела обыски в квартире в Лисичанске, где раньше жил луганский боевик. В ходе обысков там был обнаружен целый арсенал оружия, взрывчатки и боеприпасов.
Самого же боевика в декабря 2019 году осудили за создание и участие в незаконных вооруженных формированиях, а затем отпустили в рамках обмена, объяснили в полиции.
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Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли:
- пистолет модели "StarModeloB" калибра 9 мм;
- корпус гранаты "РГД-5";
- взрыватель УЗРГМ;
- восемь стволов к нарезному автоматическому оружию;
- около 50 патронов различного калибра;
- два штыки и огнетушитель, в котором было самодельное взрывное устройство.
Полиция нашла целый арсенал оружия у уволенного в рамках обмена боевика
Обмен пленными 29 декабря: коротко о главном
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