В квартире боевика, которого в декабре обменяли, нашли целый арсенал оружия: фото

Полиция провела обыски в квартире в Лисичанске, где раньше жил луганский боевик. В ходе обысков там был обнаружен целый арсенал оружия, взрывчатки и боеприпасов.

Самого же боевика в декабря 2019 году осудили за создание и участие в незаконных вооруженных формированиях, а затем отпустили в рамках обмена, объяснили в полиции . Интересно: Оккупанты понаставляли "черных вдов" на Донбассе: фото запрещенного вооружения Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли: пистолет модели "StarModeloB" калибра 9 мм;

корпус гранаты "РГД-5";

взрыватель УЗРГМ;

восемь стволов к нарезному автоматическому оружию;

около 50 патронов различного калибра;

два штыки и огнетушитель, в котором было самодельное взрывное устройство.

Полиция нашла целый арсенал оружия у уволенного в рамках обмена боевика Обмен пленными 29 декабря: коротко о главном Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе произошел утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.

На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.

Украина передала российской стороне 124 содержащихся. Среди них и скандальные 5 ексберкутивцив, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году, террористы и пророссийские боевики из Донбасса.