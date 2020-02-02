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      В квартире боевика, которого в декабре обменяли, нашли целый арсенал оружия: фото

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      Полиция провела обыски в освобожденного в рамках обмена боевика

      Полиция провела обыски в квартире в Лисичанске, где раньше жил луганский боевик. В ходе обысков там был обнаружен целый арсенал оружия, взрывчатки и боеприпасов.

      Самого же боевика в декабря 2019 году осудили за создание и участие в незаконных вооруженных формированиях, а затем отпустили в рамках обмена, объяснили в полиции.

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      Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли:

      • пистолет модели "StarModeloB" калибра 9 мм;
      • корпус гранаты "РГД-5";
      • взрыватель УЗРГМ;
      • восемь стволов к нарезному автоматическому оружию;
      • около 50 патронов различного калибра;
      • два штыки и огнетушитель, в котором было самодельное взрывное устройство.

      обыски в боевика, арсенал оружия
      Полиция нашла целый арсенал оружия у уволенного в рамках обмена боевика

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Лисичанск Война на Донбассе Оружие Обмен пленными Полиция Пророссийские боевики
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