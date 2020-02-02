У квартирі бойовика, якого у грудні обміняли, знайшли цілий арсенал зброї: фото
Поліція провела обшуки у квартирі в Лисичанську, де раніше мешкав луганський бойовик. У ході обшуків там було виявлено цілий арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів.
Самого ж бойовика у грудні 2019 року засудили за створення та участь у незаконних збройних формуваннях, а згодом відпустили у межах обміну, пояснили у поліції.
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Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили:
- пістолет моделі "StarModeloB" калібру 9 мм;
- корпус гранати "РГД-5";
- підривач УЗРГМ;
- вісім стволів до нарізної автоматичної зброї;
- близько 50 набоїв різного калібру;
- два штики та вогнегасник, в якому був саморобний вибуховий пристрій.
Поліція знайшла цілий арсенал зброї у звільненого в межах обміну бойовика
Обмін полоненими 29 грудня: коротко про головне
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