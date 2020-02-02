У квартирі бойовика, якого у грудні обміняли, знайшли цілий арсенал зброї: фото

Поліція провела обшуки у квартирі в Лисичанську, де раніше мешкав луганський бойовик. У ході обшуків там було виявлено цілий арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів.

Самого ж бойовика у грудні 2019 року засудили за створення та участь у незаконних збройних формуваннях, а згодом відпустили у межах обміну, пояснили у поліції. Цікаво: Окупанти понаставляли "чорних вдів" на Донбасі: фото забороненого озброєння Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили: пістолет моделі "StarModeloB" калібру 9 мм;

корпус гранати "РГД-5";

підривач УЗРГМ;

вісім стволів до нарізної автоматичної зброї;

близько 50 набоїв різного калібру;

два штики та вогнегасник, в якому був саморобний вибуховий пристрій.

Поліція знайшла цілий арсенал зброї у звільненого в межах обміну бойовика Обмін полоненими 29 грудня: коротко про головне Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва.

На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.

Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році, терористи та проросійські бойовики з Донбасу.