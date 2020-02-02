01:34
2 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін вчиться у Януковича. Білорусію "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:36, 1 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Шалена комуналка для Ахметова. Ідеальний чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:24, 1 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      У квартирі бойовика, якого у грудні обміняли, знайшли цілий арсенал зброї: фото

      72 Читать новость на русском
      Поліція провела обшуки у звільненого в межах обміну бойовика

      Поліція провела обшуки у квартирі в Лисичанську, де раніше мешкав луганський бойовик. У ході обшуків там було виявлено цілий арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів.

      Самого ж бойовика у грудні 2019 року засудили за створення та участь у незаконних збройних формуваннях, а згодом відпустили у межах обміну, пояснили у поліції.

      Цікаво: Окупанти понаставляли "чорних вдів" на Донбасі: фото забороненого озброєння

      Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили:

      • пістолет моделі "StarModeloB" калібру 9 мм;
      • корпус гранати "РГД-5";
      • підривач УЗРГМ;
      • вісім стволів до нарізної автоматичної зброї;
      • близько 50 набоїв різного калібру;
      • два штики та вогнегасник, в якому був саморобний вибуховий пристрій.

      обшуки у бойовика, арсенал зброї
      Поліція знайшла цілий арсенал зброї у звільненого в межах обміну бойовика

      Обмін полоненими 29 грудня: коротко про головне

      • Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва.
      • На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.
      • Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році, терористи та проросійські бойовики з Донбасу.
      Клімкін: Путін прагне створити нову державу та очолити її
      1 лютого
      2198
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Проросійські бойовики Поліція Обмін полоненими Зброя Війна на Донбасі Лисичанськ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      1 лютого , 22:30 Головні новини 1 лютого: втрата на Донбасі, скандал зі "слугою народу" та нарада із Зеленським
      Ірина Юрковська 1485
      1 лютого , 22:00 Попри загрозу життю: як австралійський художник привернув увагу до війни на Донбасі
      Повернись живим 441
      1 лютого , 19:00 Письмо из Луганска: Украина здесь под запретом
      Ольга Черненко 1589
      1 лютого , 17:30 Унікальний випадок: чому суддя виправдав чоловіка, який вирощував марихуану
      Ірина Шиба 1137
      1 лютого , 17:00 За чиї гроші Ахметов купує вишукані вілли, які коштують сотні мільйонів доларів
      Сергій Лещенко 2833
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук